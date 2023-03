Marta Riumbau y Diego Matamoros ya viven juntos en la nueva casa de la 'influencer'

Marta Riumbau, de 34 años, y Diego Matamoros, de 36, comenzaron a salir a finales de 2021 y desde entonces no se han separado. La pareja ha dado pasos muy importantes en este tiempo, pues a los dos meses de conocerse la 'influencer' catalana se instaló en la casa de su chico. La convivencia entre ellos ha sido maravillosa y ahora han decidido comenzar una nueva etapa en la casa que la 'influencer' se ha construido en las afueras de Madrid.

"Cuando nos conocimos hablábamos hasta las cinco de la mañana por WhatsApp, llamadas de cuatro horas, yo que las odio, y me decía: 'Yo puedo tener pareja, pero nunca me iré a vivir con ella, cada uno debe tener su espacio'. A los dos meses ya había cambiado su habitación por muebles más claritos y todo más blanquito. Y un fin de semana me quedé y ya no me fui. Casi un año y medio más tarde, formamos un nuevo hogar y lleva unos días haciendo mudanza. Hola, 2023", ha escrito Marta completamente emocionada.

Esta noticia ha llenado de alegría a los seguidores de Marta y Diego. "Siempre he pensado que uno no cambia, si no que la persona que está a tu lado saca de ti cosas que ni tú conocías. ¿Que no te gusta hablar por teléfono? ¡Pues toma cuatro horas! Hay que dejarse fluir y vivir el momento. La vida es esto y son dos dias, a ser feliz", ha comentado una fan. "A todos nos pueden empezar a gustar cosas que antes no nos gustaban, y si es por amor, todavía más", ha añadido otra.

Marta ha recordado que se instaló en Madrid por amor y que por amor ha decidido quedarse en esta ciudad. "Yo soy de Barcelona y me vine a Madrid por amor hace cinco o seis años. Estuve dos años viviendo en Malasaña, otros tantos en la Castellana y me acabo de comprar una casa aquí", ha contado. Además, su hermano también se ha mudado a la capital y sus padres, según intuye, "también acabarán viviendo".

Este periodo de felicidad llega tras la operación de espalda de Diego y coincide con el segundo tratamiento de Marta para preservar su fertilidad. Hace unos meses se sometió a un proceso de vitrificación de óvulos y en aquel momento ya explicó que tendría que repetirlo más veces. Este procedimiento no es sencillo, pero la 'influencer' cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, que se encarga cada noche de inyectarle la medicación que necesita.

