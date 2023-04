Marta Riumbau, el mejor apoyo de Diego Matamoros tras su reciente paso por el hospital

Marta Riumbau se ha convertido en un pilar fundamental para Diego Matamoros. El hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores sufre espondilolistesis degenerativa, una dolencia que le provoca fuertes dolores y debilidad en las piernas. La pasada primavera ya estuvo ingresado por este problema y Marta fue su principal apoyo. Estuvo con él día y noche, haciendo su estancia en el hospital lo más agradable posible. Ahora la historia ha vuelto a repetirse. Diego, de 36 años, se ha sometido a una breve intervención para mejorar su enfermadad y la 'influencer' catalana no se ha separado de su lado.

"El martes pasado decidí ponerme en las manos del doctor David Abejón y su equipo médico de la unidad del dolor en Quirónsalud para ver si podíamos solucionar los continuos dolores con los que convivo en mi día a día desde hace unos meses, desde que fui hospitalizado", ha contado el 'influencer'. "Solo os puedo decir lo feliz que estoy desde que he dejado de tener ese continuo dolor que no me dejaba avanzar, fue una intervención rápida, de 20 minutos en quirófano, y según acabé pude irme para casa acompañado por Marta", ha continuado explicando.

El proceso al que se ha sometido ha sido el siguiente: "Pinchar corticoides y radiofrecuencia, que también va pinchada, entre la L4 y L5 (las dos vértebras más bajas de la columna vertebral). Era una descarga un poco desagradable, mi pierna cobró vida propia", ha recordado Diego junto a un vídeo en el que recuerda su primer ingreso y muestra imágenes del antes y el después de su reciente operación.

"Todavía queda camino por recorrer, ver hasta donde ha llegado el alcance de la radiofrecuencia (lo sabré en tres, cuatro semanas), pero de momento puedo deciros que levantarme sin dolor ya es un paso de gigante en mi vida, ver que hay esperanza en todo esto ha sido como si me hubiese tocado el Gordo", ha finalizado.

Un año de amor

Marta Riumbau y Diego Matamoros comenzaron a salir hace un año y desde entonces no se han separado. Han vivido grandes momentos juntos. Vacaciones en Hawái, casa nueva, proyectos de trabajo muy ilusionantes... pero también se han enfrentado a situaciones difíciles en el terreno de salud. Por eso, Diego no se cansa de darle las gracias a su chica. "Gracias por hacerme ver la parte positiva de la vida y demostrarme que el amor puede ser sano, desinteresado y lleno de alegrías, es complicado encontrar a mejor compañera de vida y mejor persona. Te quiero. Sin tu ayuda no habría sido posible darle la vuelta a toda esta situación, han sido momentos de mucho dolor, bajones psicológicos y muchas dudas", dijo públicamente.

Marta, por su parte, también ha encontrado en Diego a su alma gemela para acompañarla en sus problemas para ser madre biológica. La 'influencer', de 34 años, tiene una reserva ovárica muy baja para su edad, un diagnóstico que dificulta las posiblidades de quedarse embarazada de forma natural. Por eso, hace unos meses, se sometió a un proceso de vitrificación de óvulos para preservar la fertilidad y contó con el apoyo incondicional de su novio.