Diego Matamoros explica por qué ha estado ingresado en el hospital: 'Me fallaron las piernas'

Diego Matamoros acaba de recibir el alta tras permanecer casi una semana ingresado en un hospital de Madrid debido a un problema en la espalda. El pasado viernes, antes de irse de escapada con su novia, la 'influencer' Marta Riumbau, sintió un fuerte dolor y sus piernas comenzaron a fallar. "Estaba en casa, tranquilo, preparando un viaje y, de repente, tuve una crisis bastante severa en la espalda, de un tema congénito degenerativo que tengo relacionado con hernias discales y la médula, y me empezaron a fallar las piernas", ha explicado desde la cama del hospital. El hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores estuvo más de una hora en el suelo sin poder avisar a nadie, pues no podía moverse y no tenía el móvil cerca. Pasado ese tiempo, consiguió llegar hasta el teléfono y llamar a una ambulancia. "Lo hice arrastrándome por el dolor, en ese momento fue una tortura", ha recordado.

El 'influencer' también se puso en contacto con su familia y con su novia, que accedió al interior de la casa desde una ventana que Diego siempre suele dejar abierta. "Me trasladaron al hospital en ambulancia, he estado sedado", ha seguido diciendo mientras mostraba algunas imágenes de su estancia en el hospital. "Ha sido mucho dolor y sufrimiento, y ahora mismo tengo dolores", ha añadido.

El hermano de Laura M. Flores ha contado que los médicos le han hecho una resonacia y que "una de las vértebras está interiorizada y la médula está un poco tocada". Diego también se ha sometido a una pequeña intervención en la unidad de dolor del hospital. "Lo que hicieron fue pincharme en la médula para inyectarme corticoides, lo que hará que en unos cuatro o cinco días, más o menos, pueda empezar a caminar normal", ha asegurado. Ahora, tal y como ha compartido con todos sus seguidores, "me levanto y voy como un abuelillo". "Lo siguiente será el tratamiento con los fisios", ha finalizado.

El 'influencer' ha confesado que se siente muy arropado en estos momentos tan complicados. "Marta se ha portado conmigo como una reina, es el amor de mi vida, hemos estado viendo películas juntos", ha declarado. También ha dado las gracias a sus amigos y a su hermana Laura, que ha estado con él en el hospital. La 'influencer' ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el ingreso de Diego "ha sido un susto bastante grande". Afortunadamente, "ya está un poquito mejor, pero han sido unos días bastante complicados, lo ha pasado bastante mal en el hospital", ha dicho.

