Diego Matamoros confirma su relación con la 'influencer' Marta Riumbau

¡Tenemos nueva pareja en el mundo influencer! Aunque los rumores surgieron hace algunos días, no ha sido hasta ahora cuando Diego Matamoros y Marta Riumbau han decidido confirmar su relación. El hijo de Kiko Matamoros está de nuevo enamorado y ha querido compartir su alegría con sus más de 430.000 seguidores publicando un vídeo en el que se muestra de lo más cariñoso con su novia. "Ayer bailamos con lobos", es el título que ha elegido para mostrar sus imágenes más románticas con Marta, quien hace unos años participó como youtuber en nuestro canal HOLA!4u.

Este fin de semana, la pareja vivió una experiencia inolvidable al visitar La Gretosa, donde crían a perros-lobos checoslovacos. El vídeo comienza con su viaje en coche hasta Alcedo de Alba, un pueblo de la montaña leonesa, y se muestran de lo más cariñosos, juntando sus manos, dándose besos, riéndose... Diego y Marta son la viva imagen de la felicidad y han causado furor entre sus fans al hacer oficial su romance. "Estoy en shock", "¡Muero con esta pareja!", "Me he quedado de piedra", "¿En serio? Siempre me ha encantado esta chica", "¡Ohhhh! No sabes lo que me alegro, Diego", "Se te ve feliz", "¡Qué calladito te lo tenías!", "Pareja de guapos", "Me acabo de enterar", "¡Ojalá seáis muy felices! Disfruta de lo que venga"... han comentado.

El pasado mes de noviembre surgieron varios rumores que aseguraban que Diego había empezado una relación con la modelo y también influencer Mery Turiel, que es gran amiga de Riumbau. Todo surgió después de que salieran a la luz algunas imágenes de los dos juntos y pruebas que podrían demostrar que se estaban conociendo. De hecho, el hermano de Laura M. Flores y la modelo coincidieron en diferentes eventos, se fueron de concierto y cenaron junto a otros amigos... Sin embargo, parece que la información era errónea. Marta es la 'culpable' de que haya recuperado la ilusión y solo hay que ver las imágenes que han protagonizado para darse cuenta de lo felices que están.

La última novia conocida de Diego Matamoros fue Carla Barber, quien también ha rehecho su vida. El pasado mes de mayo confirmamos que habían decidido tomar caminos separados y, un año después, cada uno ha encontrado a otra persona con la que compartir su vida. La doctora especializada en medicina estética está feliz al lado de Joseph, con quien en unos meses dará la bienvenida a su primer hijo. Carla no puede estar más emocionada y está compartiendo el día a día de su embarazo con todos sus fans, además de anunciar que está esperando un niño.

Su relación anterior

Marta, por su parte, estuvo anteriormente con el influencer Michael Chenlo, más conocido como Michenlo, que también triunfa en el mundo virtual con sus vídeos, sus originales montajes de fotos, sus sesiones como DJ... Salieron durante dos años y, a pesar de todo, siguen manteniendo una buena relación. De hecho, han aparecido juntos en muchas ocasiones y siguen en contacto por sus perros, Milo y Olim. "Puede ser difícil de entender pero en realidad tampoco hace falta, solo es necesario que funcione y a nosotros nos funciona. Él es mi persona, de una forma sana, confianza a ciegas y a quien recurrimos el uno al otro cuando pasa algo bueno o malo. O cuando no pasa nada. Solo por estar. No es lo más común pero estamos muy bien, nos apoyamos y queremos estar en la vida del otro, solo eso", escribió Marta en sus redes sociales el pasado verano.

Riumbau y Chenlo anunciaron su ruptura el 14 de febrero de 2021, Día de San Valentín, y lo hicieron con unos mensajes muy bonitos. "Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en el que se cierra una de las etapas más bonitas de mi vida. Marta y yo empezamos nuestra historia con un tatuaje, y ahora, cerramos esta etapa con otro tatuaje, juntos. Con mucho cariño. Tristes por ver que ese sentimiento especial se ha ido perdiendo, pero contentos de saber que se termina con respeto, sin odio, ni rabia. Hemos compartido con vosotr@s nuestra historia, así que creíamos que también debíamos compartir el final. Y a ti, @riumbaumarta ... simplemente gracias. Tú me has hecho mejor persona, me has hecho crecer, me has hecho descubrir lo que es una relación, en definitiva, gracias por todo". Marta publicó el mismo vídeo, asegurando que: "No entendía como dos personas que se quieren y quieren estar juntas, a veces no pueden. Hasta ahora. Siempre seremos tú y yo aunque no estemos juntos. Gracias por estos años, por venir y arrasarme, por hacerme ver la vida de otra forma. Te quiero y te querré siempre".

