Diego Matamoros comparte la primera foto de su sobrino Benjamín

Laura Matamoros ha dado a luz a su segundo hijo, Benjamín, este 27 de diciembre, el mismo día del cumpleaños de su padre, Kiko Matamoros. Tras haber ingresado en el hospital y mostrar lo nerviosa que estaba por la llegada del bebé, su hermano Diego ha publicado la primera fotografía del pequeño. "Enhorabuena a todos. Y sobre todo a la madre y al padre", ha escrito el exconcursante de Supervivientes en sus redes sociales junto a la instantánea del recién nacido. El hermano de la que fuera ganadora de GH VIP se convierte así en tío de nuevo, una tarea que le hace muy feliz, ya que en numerosas ocasiones se ha quedado de canguro de Mati, el primer hijo entre Laura y Benji. Además, el padre de ambos influencers ha recibido la noticia de que ha vuelto a ser abuelo en pleno directo mientras estaba trabajando en Sálvame, siendo el destino el que ha querido que el pequeño llegue al mundo el mismo día que nació él hace 65 años.

Así, Kiko Matamoros ha salido del plató unos minutos para hacer una videollamada con su hija y conocer al nuevo miembro de la familia. "He visto a mi hija, al padre y a mi nieto, que es igual que su hermano. Estoy feliz, de verdad Ha sido un regalazo, porque además yo quería que naciera el mismo día que yo", ha relatado el colaborador muy emocionado a sus compañeros del plató, añadiendo que llevaba todo el día atacado, pero que ya estaba mejor porque ha visto a su hija muy feliz. Pero no solo eso, el padre de Laura ha expresado que ha valido mucho la pena estar en el programa por vivir todas esas emociones en directo.

"No ha tenido dolores ni muchas molestias. Ella está estupenda y ojalá esté cuanto antes en casa de vuelta porque ahora con lo de la covid-19 las visitas están muy restringidas", ha dicho el tertuliano, agradeciendo a todo el mundo los mensajes de apoyo y cariño que ha estado recibiendo desde que se ha conocido la noticia. Kiko, además, se ha sincerado sobre cómo le gustaría que fuese su nuevo nieto y ha contado que si se parece a la madre tendrán la suerte de que también sacará mucho parecido a él. "Pero que se quede con lo bueno y que no cometa los errores que yo he podido cometer y que cometo. Sobre todo que sea una buena persona, eso lo que quiero y que sea feliz", ha comentado.

El colaborador de Mediaset también ha expresado que le emociona que todo vaya bien. "Son muchos meses pensando en este momento. Todo es pensar en positivo. En un momento te haces una película muy rápida, de su relación con el hermano, con todo…", ha dicho. Se da la circunstancia de que el pequeño ha nacido también el mismo día que el hijo de su amiga María Pombo, algo que le hacía ilusión a Laura . "Le quiero mucho y me encantaría que se llevasen un año justo y que sean amigos siempre", aseguró la influencer en sus perfiles sociales.

