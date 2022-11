Marta Riumbau, a punto de empezar su nueva vida: los detalles de la casa que compartirá con Diego Matamoros

Loading the player...

"Me he comprado la casa en la que siempre soñé vivir. Después de 5 años en Madrid, muchos cambios, buenos y malos momentos, una pandemia, Filomena, trabajo, muchas risas, amigos, cariño y amor, me quedo. Una catalana con el corazón en Madrid". Con estas palabras anunció Marta Riumbau a sus seguidores hace unos meses que ya era la flamante dueña de una residencia en la capital. Eso sí, todavía quedaba mucho por hacer: reformas, decoración... la influencer tenía intención de mudarse de cara a Navidad y, a lo largo de estos meses, ha ido compartiendo con sus fans sus avances. Este jueves, durante el evento Black Friday Experience by Amazon, se ha mostrado muy ilusionada al hablar de esta nueva etapa que pronto empezará en la mejor compañía, pues su chico, Diego Matamoros, vivirá con ella. Dale al play y no te lo pierdas.