Marta Riumbau se compra la espectacular casa de sus sueños y muestra cómo es

Loading the player...

Marta Riumbau comienza una nueva vida establecida definitivamente en Madrid y con una residencia en propiedad. La influencer, catalana de nacimiento, ha mostrado a sus seguidores su nuevo hogar, y no podría estar más ilusionada. "Me he comprado la casa en la que siempre soñé vivir. Después de 5 años en Madrid, muchos cambios, buenos y malos momentos, una pandemia, filomena, trabajo, muchas risas, amigos, cariño y amor, me quedo. Una catalana con el corazón en Madrid", ha comentado la actual pareja de Diego Matamoros. Además, ha mostrado el interior de la casa y ha revelado las reformas que planea hacer. Dale al play y no te lo pierdas.

-Marta Riumbau se sincera sobre sus problemas para ser madre: 'He llorado muchísimo'