Marta Riumbau se sincera sobre sus problemas para ser madre: 'He llorado muchísimo'

Marta Riumbau se ha sometido a un proceso de vitrificación de óvulos. La 'influencer', de 34 años, ha tomado esta decisión tras descubrir que tiene una reserva ovárica muy baja para su edad. Este diagnóstico dificulta las posibilidades de quedarse embarazada de forma natural, de ahí los pasos que ha dado para poder ser madre en un futuro próximo. Fue hace un par de años cuando se planteó la opción de congelar sus óvulos, sin embargo, lo pospuso porque no se encontraba en su mejor momento. Ahora, en cambio, se sentía con fuerzas y cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Diego Matamoros.

El proceso de vitrificación de óvulos no es sencillo y Marta, según ha contado, tendrá que repetirlo, al menos, dos veces más. "De los seis óvulos que me han extraído cuatro estaban maduros y son los que se han podido vitrificar. Son cuatro, así que hará que repetir el proceso dos veces más mínimo", ha contado a todos sus seguidores en un vídeo de casi 12 minutos de duración. "Lo normal es sacar de diez a 12 óvulos de una vez, pero en mi caso esto es imposible, voy a tener que repetir el tratamiento más de una vez, porque yo no tengo tantos óvulos", ha recalcado.

La 'influencer' ha dado algún detalle sobre este proceso. "Dura unas tres semanas y el tratamiento afecta porque son hormonas. La punción dura unos 15 minutos y te sedan para la extracción de óvulos", ha explicado. "Es muy complicado que yo me pueda quedar embarazada de forma natural, por eso voy a tener que repetir este proceso dos veces más para intentarlo una vez. Si no sale pues habrá que volver a empezar", ha dicho con cierta resignación.

De momento, su idea es estar tranquila este verano y retomar el procedimiento en septiembre. "Me daba un poco de vergüenza contarlo, porque pesaba que era un fracaso, pero no es así. Muchas mujeres pasan por esto y no tiene por qué ser un tema tabú, es un proceso que hay que pasar. Yo me lo tomo con filosofía, pero he llorado muchísimo porque he querido ser madre toda mi vida. Es algo que te afecta", ha confesado.

Marta Riumbau se ha sometido a diversas pruebas antes de congelar sus óvulos. Todo comenzó con una primera ecografía en la que ya vieron que tenía una reserva ovárica anormalmente baja para su edad. Después la hicieron una analítica para ver los valores de la hormona antimulleriana (AMH), una sustancia segregada por los folículos ováricos que ofrece información sobre su cantidad. Tras el resultado, "me recomendaron que si quería preservar la fertilidad, independiemente de lo que fuera hacer en un futuro próximo, tenía que empezar el tratamiento ya y congelar los óvulos".

En ese momento descartaron que tuviera el síndrome X Frágil, pero comprobaron que tenía endometriosis y que en uno de sus ovarios no tiene ningún óvulo. "Ahora os lo cuento tranquila, pero cada vez que iba a la clínica eran malas noticias. Lloraba y llegaba a casa mal porque yo siempre he querido ser mamá, desde pequeña pensaba en tener cuatro hijos, y seguidos, y es algo que no voy a poder hacer nunca, y no pasa nada", ha finalizado.