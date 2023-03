Anna Ferrer en su mejor momento: habla como nunca de su novio y debuta como actriz

Anna Ferrer Padilla está viviendo un gran momento, sobre todo, en el terreno personal. Tras romper con Iván Martín hace casi un año, la hija de Paz Padilla vuelve a sonreír al lado de Mario Cristóbal, un joven empresario de una 'start - up' de seguros. La pareja lleva su romance con gran discreción, pero Anna, de vez en cuando, comparte sus sentimientos con todos sus seguidores. En esta ocasión, se ha sincerado sobre las virtudes de su chico, con quien viajaba recientemente a Islandia. "¿Qué es lo que más te gusta de Mario?", le han preguntado sus fans. Y su respuesta ha emocionado a más de uno.

"Me voy a poner un poco ñoña, venga", ha comenzado diciendo. "Mario es la persona más buena y más noble que conozco", ha afirmado con seguridad antes de enumerar cómo es su novio en la intmidad. "Me cuida como nadie, me cuenta cuentos cuando no me puedo dormir, me prepara la cena cuando llego cansada, me anima cuando estoy triste y me ensañe cosas sobre arte e historia cuando viajamos. Hablamos de mil temas, nos reímos todo el rato, nos hablamos con mucho respeto y nos contamos como nos sentimos. Y, por ultimo, pero más importante: me siento muy en paz con él", ha confesado.

Anna también se encuentra en un magnífico momento profesional. A sus 26 años, triunfa al frente de No Ni Ná, la firma de moda y complementos que ha creado junto a su madre, Paz Padilla. "Es en lo que me gustaría centrarme al cien por cien", ha declarado. Este proyecto le da muchas alegrías, pero también algún que otro quebradero de cabeza. Ahora, según ha contado, están preparando muchas novedades para este verano y sienten cierto vértigo "porque implica una inversión enorme". "Ojalá os encante y podamos seguir dando pasitos", ha añadido.

La joven compagina su faceta empresarial con la de 'influencer', algo que le impide tener una rutina diaria. "Me muevo muy bien esa incertidumbre y cambio de planes constantes. Me gusta la estabilidad de mi casa, mi familia y amigos que están fuera de este ritmo y tener algún día para ver una serie y cenar en mi casa, pero por lo demás, disfruto mucho esa vida. También lo he vivido desde pequeña con mi madre, supongo que eso ayuda", ha explicado.

Además, ahora nos ha sorprendido con su debut como actriz. "Me hace mucha mucha ilusión contaros que podéis verme haciendo un mini cameo en El hotel de los líos a partir del viernes que viene en el cine. Participar en un proyecto como este, con estos compañeros a los que admiro, ha sido una experiencia brutal y no puedo sentirme más agradecida. Gracias por dejarme formar parte de esta aventura", ha publicado de lo más feliz, pues su madre también participa en esta comedia de la directora Ana Murugarren. Parece que 2023 va ser un año inolvidable para Anna.

