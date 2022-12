Anna Ferrer recorre México con su nueva ilusión y se sincera sobre el cambio que supuso en su vida la separación de Iván Martín

Anna Ferrer ha recorrido México junto a su nueva ilusión, Mario Cristóbal, un joven empresario de una 'start - up' de seguros. La pareja ha estado en Puerto Escondido, perteneciente al estado de Oaxaca, y también ha descubierto los rincones más pintorescos de Ciudad de México. Según ha contado la 'influencer', este viaje ha sido inolvidable. "Un pedacito de mi corazón se queda aquí para siempre", ha dicho. Además, ha compartido una foto muy especial: la primera imagen en la que aparece junto a su chico. Anna ha capturado este romántico momento y se muestra muy feliz, algo que ha confirmado a todos sus seguidores al hacer balance de este 2022, un año marcado por su inesperada ruptura con Iván Martín, pero en el que ha vuelto a encontrar el amor.

Nada más llegar a Madrid, la hija de Paz Padilla ha explicado el motivo por el que se ha distanciado emocionalmente de sus fans. "Ha sido por la situación personal que he vivido estos últimos meses, que me ha hecho alejarme un poco de todo y centrarme en otras cosas, por eso no os he contado cómo me siento, cómo estoy...", ha comenzado diciendo.

Tras esta confesión, la 'influencer' ha hablado sobre el cambio que supuso en su vida la separación de Iván. Hay que recordar que rompieron la pasada primavera, después de tres años juntos. "Al final una ruptura es un momento de cambio muy grande, por lo menos en mi vida. Lleva su tiempo hacer tu duelo o el proceso de asumir ese cambio. A mí, sobre todo, me ha costado mucho entender que la idea que yo tenía de cómo iba a ser mi futuro ya no iba a ser así, no sabía cómo iba a ser, pero sí sabía que ya iba a ser diferente, no como yo había imaginado", ha proseguido.

"Todos estos meses para mí han sido un proceso de volver a encontrarme a mí misma porque al final hay un cambio en tu vida y tienes que volver a encontrar tu lugar", ha reflexionado. Tras poner punto y final a la relación, Anna ha intentando recuperar su propio camino. "Han sido meses de mucho trabajo personal, de ir volviendo a mi esencia poquito a poco, de encontrar mi mejor versión, mi sitio, decidir qué Anna quiero ser ahora mismo", ha declarado.

Para volver a ser la que era, la ''nfluencer', de 25 años, se ha centrado en su trabajo, en sus amigos de siempre y en su familia. "Ellos me han ayudado a encontrar mi yo de verdad, que sentía que se había perdido un poco", ha puntualizado. Sin embargo, este trabajo personal todavía no ha finalizado. "Sigo en este proceso aunque cada vez me siento más yo, más feliz con lo que hago y con como soy. Encontrar la Anna que sé que soy y que de verdad quiero ser es todo un proceso", ha concluido.

