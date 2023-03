El problema de salud de Antonio Orozco que le ha obligado a adaptar sus canciones

Lo ha mantenido en el ámbito privado hasta que se ha decidido a contarlo. El cantante Antonio Orozco ha compartido el problema de salud que ha atravesado y que afortunadamente se ha resuelto de manera satisfactoria. A través de un encuentro con sus seguidores, ha contado que, después de un tiempo de arrastrar muchas molestias en la voz, decidió hacerse una revisión. “Siempre tenía una afonía y no me encontraba bien. Los últimos meses de gira fueron difíciles” confiesa. Nervioso, el artista ha explicado que finalmente tuvieron que operarle de un pólipo. “La intervención salió superbien y estoy en proceso de recuperación” comenzó, añadiendo que lo ocurrido puede tener varios motivos, desde una mala gestión de las cuerdas vocales o un uso excesivo de la voz. “Con el tiempo da lugar a una lesión”.

“La recuperación va muy despacio” dice, asegurando que un profesor de canto le está ayudando para poder subir pronto a un escenario. Antonio cuenta que han sido unos días difíciles pues son “muchas noches pensando”. Reconoce que ha dado muchas vueltas a las cosas y que una de las ideas recurrentes ha sido hasta qué punto le encanta la música, sin la que no podría vivir. “Me he dado cuenta de lo enamorado que estoy de lo que hago” comenta detallando que pasó muchos días en silencio y que es en estos momentos cuando “la mente te lleva a repasar cosas que has vivido”.

Pese a lo ocurrido no quiere sin embargo cancelar sus compromisos (esta semana tiene dos citas en los premios de Cadena Dial y Cadena 100), pues ha encontrado la manera de adaptar el show y sus canciones. “Os puedo pedir que cantéis conmigo y más fuerte, que resuenen las canciones más que nunca”. Ahora se ha decidido a compartir lo que ha pasado desde el optimismo, así lo señala. Además de dar las gracias a sus seguidores por todo el apoyo se ha referido también a Pablo López que, no solo le ha guardado el secreto hasta que se ha decidido a contarlo sino que le ha dado ánimos y fuerza en este camino.

El artista catalán, que cumplió 50 años a finales del pasado 2022, reconocía que es ahora, tras más de dos décadas de carrera cuando “le están llegando los mejores premios”. Se refirió a los “premios que te da la vida” asegurando que tiene salud, trabajo, amor y el más importante: el cariño de los fans. En declaraciones a Europa Press, apuntaba que su papel de padre ocupa ahora gran parte de su tiempo. “Antes que cualquier otra cosa, soy padre. Y, cuando me sobra tiempo después de ser padre, pues lo dedico a hacer otras cosas. Pero antes no era así, antes dedicaba mucho más tiempo a trabajar y era padre cuando podía" dijo acerca de sus niños, Jan, de 16 años, y Antonella, de once meses.