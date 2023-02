El marido de Olivia Newton-John recuerda su historia de amor con la actriz en un homenaje póstumo en Australia

El Hammer Hall del Centro de Artes de Melbourne (Australia) ha albergado un multitudinario funeral en memoria de Olivia Newton-John. La mítica actriz, que era de origen británico, pero se crió en Australia, era muy querida, no solo por su entorno más cercano sino también por sus compañeros de profesión, como Dolly Parton, Pink, Mariah Carey, Hugh Jackman o Elton John, y también por sus admiradores. Así se ha demostrado durante las dos horas que duró este homenaje póstumo en el que las palabras de cariño a la intérprete de Physical no dejaron de sucederse.

La inolvidable Sandy de 'Grease': el papel que marcó la vida de Olivia Newton-John

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó John Easterling, viudo de la artista, que pronunció un sentido discurso en el que hizo un breve balance de su romance, que comenzó en el año 2007. "Como cualquier persona pasamos momentos muy difíciles, pero tuvimos la gran suerte de encontrarnos y enamorarnos. Sentimos mucha gratitud por ello y también fuimos muy felices".

De la misma manera, quiso recordar algunos de los grandes momentos de su historia de amor, como el instante en que se quedó completamente enamorado de la actriz. "Yo no era un fan, ni había visto sus películas, pero la primera vez que la vi en un teatro de Miami cantando Pearls on Chain, algo me golpeó el pecho como un rayo. Fue completamente sanador, ese era su gran poder", relataba sobre su flechazo. Además, confesó que fue Olivia quién le pidió matrimonio. "Era San Valentín, viajamos a Scottsdale (Arizona) y de repente me preguntó si quería casarme y yo le conteste que sí".

La sobrina de Olivia Newton-John se derrumba al hablar de cómo fueron los últimos días de la artista

La única hija de la protagonista de Grease, Chloe, también se subió al estrado para rememorar el gran amor que sentía por su progenitora, a la que siempre estuvo muy unida, apoyándola en su enfermedad, e, incluso, siguiendo sus pasos en el mundo del espectáculo continuando así con su legado artístico. "Yo amaba nuestros abrazos. Las dos nos queríamos mucho. Me metía con ella en la cama por la noche, aunque ya tuviera 20 años", declaraba casi sin poder contener las lágrimas y recibiendo un reconfortante aplauso del público.

La emotiva despedida de John Travolta a su gran amiga Olivia Newton-John

Finalmente, algunas celebridades amigas le rindieron tributo. Elton John, que no pudo estar de manera presencial pero mandó un vídeo con sus condolencias. El autor de Rocketman mantuvo una estrecha relación con Olivia durante años, viéndola crecer, tanto en lo profesional como en lo personal. Por ello, describió a la vocalista "un ejemplo de coraje y valentía" ante la adversidad, y también como una mujer "divertida, amable, generosa y llena de talento". Igualmente, Dolly Parton declaró el "enorme orgullo" que sentía por haber conocido a la cuatro veces ganadora del premio Grammy.