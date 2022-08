La inolvidable Sandy de 'Grease': el papel que marcó la vida de Olivia Newton-John

El mundo del espectáculo llora la repentina muerte de Olivia Newton- John a los 73 años. Sin duda, una de las actrices más queridas por el público que contaba a sus espaldas con una vasta trayectoria profesional. Sin embargo, si hay un papel que marcó su vida para siempre y por el que será recordada por todas las generaciones ese es el de Sandy, en la inolvidable película musical Grease. A pesar de tener ya 30 años cuando comenzó el rodaje, en esta ficción daba vida a una chiquilla inocente de tan solo 16 que vive un fugaz romance de verano con Danny Zuko, el chico malo del instituto. Para su sorpresa, ambos se reencuentran en septiembre y ella tendrá que hacer todo lo posible para recuperar su amor a la vez que se integra en esta peculiar pandilla de amigos.

VER GALERÍA

Vuelve 'Grease' en formato serie: así han cambiado sus protagonistas

Su espíritu joven, su melena rubia, sus ojos llenos de vida y una voz dulce y melodiosa fueron la combinación perfecta de ingredientes para que esta promesa de la actuación robase por completo el corazón de la audiencia. En la memoria de todos perdurarán baladas como Hopelessly Devoted To You, pero también su lado más rebelde con el sencillo rockero You Are The One That I want, en el que se enfudó su mítico traje de cuero negro que resaltaba todavía más su esbelta figura y que ha sido imitado a lo largo de los años, convirtiéndose en un referente y fuente de inspiración en la industria cinematrográfica, e, incluso, en un atuendo habitual para los muchachos de aquella época.

VER GALERÍA

Una cinta en la que compartió pantalla con otra de las grandes estrellas del cine, John Travolta. Al contrario que muchos protagonistas de grandes éxitos, en la que los egos creaban un ambiente tenso en las grabaciones, la suya fue una historia de amistad eterna, que supieron cuidar con los años y en cada encuentro se veía sus ganas de entretener a sus fans y su complicidad. Precisamente, el artista ha querido recordar a su fiel compañera en sus perfiles sociales con unas cariñosas palabras. "Mi querida Olivia, tú hiciste nuestras vidas mucho mejor. La huella que has dejado ha sido increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y volveremos a estar juntos de nuevo. Desde el primer momento en que te vi hasta el final. Tu Danny, tu John", ha escrito el intérprete con el dolor de tener que decir adiós a una gran mujer.

VER GALERÍA

Olivia Newton-John y John Travolta vuelven a vestirse de 'Grease' 41 años después

El proyecto alcanzó tal recaudación en taquilla que se llegó a hacer una secuela, mucho menos mediática y en la que Olivia no participó. De la misma manera, en el año 2019, el servicio de streaming HBO Max resucitó la historia y creó una nueva versión, más contemporánea y en formato serie, en la que las Pink Ladies y los T-Birds se volvían a ver las caras en los pasillos del Instituto Rydell. A todo ello hay que sumarle las numerosas adaptaciones teatrales alrededor del mundo, como la española en la que Edurne asumió la responsabilidad de ponerse en la piel de la protagonista.

El homenaje de Hugh Jackman a Olivia Newton-John tras confesar que vuelve a tener cáncer