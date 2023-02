¡Adiós 'glamour', hola pijama! Zendaya muestra la realidad al volver a casa

Ha tardado, pero Zendaya ha regresado de una forma realmente espectacular. La actriz estadounidense, de 26 años, se ha convertido en la gran protagonista del fin de semana llevando cuatro looks que nos han dejado a todos sin palabras y ha demostrado por qué está considerada la reina indiscutible de la alfombra roja. Los vestidazos, peinados ideales y el maquillaje perfecto, las joyas, taconazos... Zendaya ha desplegado todo su glamour en diferentes eventos a los que ha acudido, sin embargo, también ha confesado que, cuando se apagan los focos, la realidad es muy diferente.

El sábado, la protagonista de Euphoria causó furor a su llegada a los NAACP Image Awards enfundada en un impresionante vestido de color negro y verde neón que perteneció a la colección Alta Costura Primavera/Verano 2002 de Versace. Un diseño fabuloso que en su día llevó la modelo Karolina Kurkova sobre la pasarela y que Zendaya ha rescatado para desfilar por los premios que se celebraron en el Auditorio Cívico de Pasadena (California).

Tras el evento, la intérprete estadounidense quiso compartir esta foto con sus más de 169 millones de seguidores para que se dieran cuenta de la otra cara de la fama que no solemos ver. "Buenas noches", dijo la actriz, modelo y cantante, que aparecía 100% natural con su pijama de cuadros, calcetines polares, zapatillas de estar por casa y una diadema tipo toalla para sujetarse el pelo y poder desmaquillarse más cómodamente.

Al día siguiente, Zendaya volvió a acaparar todos los flashes, esta vez en la entrega de los premios SAG. El hotel de lujo Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, desplegó su alfombra roja para recibir a las estrellas de Hollywood más importantes del momento. La actriz estaba nominada por su papel en Euphoria y, a pesar de que no consiguió llevarse el galardón, se convirtió en una de las grandes protagonistas con su vestidazo rosa.

La actriz impactó con un vestido de Valentino palabra de honor con cuerpo corsé y falda con cola decorado con un degradado de flores en relieve. Viendo las imágenes, no hay duda de que le sentaba como un guante y le dio mucho juego a la hora de posar ante los fotógrafos. La protagonista de Spider-Man: No Way Home completó su look con espectaculares piezas de la línea de alta joyería de Bvlgari, combinando oro amarillo y diamantes con piedras de tanzanita, morganita y aguamarina.

Al volver a casa, la actriz volvió a hacer lo mismo y mostró qué sucede cuando se deshace de su maquillaje, su vestido, las joyas... "Demasiado dormida para publicar, lo haré mañana... Buenas noches y gracias por el tremendo amor de este fin de semana", dijo haciendo referencia al revuelo que han causado todos sus looks. Zendaya quiso compartir este selfie que se hizo tras salir de la ducha en el que aparecía sin una gota de maquillaje y con el pelo envuelto en una toalla.

Parece que quiso compartir una dosis de realidad tras verla derrochando glamour durante todo el fin de semana. Y lo cierto es que no ha podido tener más éxito, ya que en las redes sociales se han hecho eco de estas imágenes, dándole las gracias por ser siempre tan sencilla y natural.