La intérprete, de 51 años, padece esclerosis múltiple La emotiva reaparición de Christina Applegate: de la mano de su hija y apoyada en un bastón Estaba nominada en los premios SAG a mejor actriz de comedia por la serie 'Dead to Me', pero el galardón se lo llevó Jean Samart por 'Hacks'

La 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés) será recordada por el triunfo de Todo en todas partes al mismo tiempo. La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevó cuatro de los cinco galardones a los que optaba y se posiciona como favorita para los Oscar. Pero la ceremonia también será recordada por la emotiva aparición de Christina Applegate en la alfombra roja. La actriz, de 51 años, padece esclerosis múltiple y llegó a la gala de la mano de su hija, Sadie Grace LeNoble, de 12 años, fruto de su matrimonio con Martyn LeNoble. Además, caminaba con la ayuda de un bastón personalizado. En él podía leerse el nombre de su niña y un corazón al lado, y el siguiente mensaje: "F*ck MS" (que le den a la esclerosis múltiple).

Applegate, que vistió para la ocasión un vestido de terciopelo negro, estaba nominada a mejor actuación de comedia por su papel como Jen Harding en la serie Dead to Me, pero finalmente el galardón fue a parar a Jean Samart por su actuación de Deborah Vance en Hacks. A pesar de la derrota, celebró con enorme alegría el triunfo de su compañera.

A principios de febrero, la actriz de series tan conocidas como Matrimonio con hijos aseguró en una entrevista concedida a Los Angeles Times que la ceremonia de los premios SAG sería, probablemente, la "última como actriz", algo que suponía un "gran problema". Debido a su enfermedad, explicó que "en este momento no puedo imaginarme levantándome a las cinco de la mañana y pasar entre 12 y 14 horas en un set de rodaje".

Aunque está dando un paso atrás en el mundo de la actuación, Applegate aseguró en la citada publicación que estaba trabajando como actriz de doblaje. "Haciendo toneladas de voces en off para ganar algo de dinero para asegurarme de que mi hija esté alimentada", bromeó.

A la actriz le diagnosticaron esclerosis múltiple en agosto de 2021, en pleno rodaje de la tercera y última temporada de Dead to Me. La serie, que se estrenó en 2019 y emitió su episodio final en noviembre de 2022 puede verse todavía en Netflix. Applegate recordó en Los Angeles Times que aquella época era "un desastre" mientras "luchaba" todos los días con los síntomas de su enfermedad.

Finalmente, la producción paró durante cinco meses para que la intérprete pudiera someterse al tratamiento que necesitaba. "Hubo momentos en los que me derrumbaba en el set y decía: 'No puedo, tenemos que tomar un descanso, necesito media hora'. Y todos eran muy cariñosos conmigo". Applegate solo tiene buenas palabras para el equipo de la ficción, por el apoyo y la comprensión que le brindaron para superar el rodaje más difícil de su vida.

Debido al tratamiento médico y a la falta de movilidad, la actriz ha experimentado un notable cambio físico, algo que le resultó muy doloroso a la hora de rodar la tercera y última temporada de Dead to Me. "No me reconocía", confesó. Antes de padecer esclerosis múltiple, Applegate, nacida en Los Ángeles, sufrió un cáncer de mama en 2008 que le llevó a someterse a una doble mastectomía. Además, en 2017 le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio.