Las lágrimas de Christina Applegate al reaparecer un año después de ser diagnosticada de esclerosis múltiple

Christina Applegate ya lo había contado hace unos días, cuando anunció que iba a reaparecer ante las cámaras tras un año alejada de la vida pública. "Es la primera vez que me van a ver tal y como soy", dijo en una entrevista que concedió a The New York Times haciendo referencia a cómo ha cambiado su vida tras ser diagnosticada de esclerosis múltiple. "He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón", reconoció. El día llegó y Christina volvió a convertirse en el centro de todos los flashes al descubrir su estrella en el Paseo de la Fama.

La actriz, que se mostró visiblemente emocionada, se decantó por un elegante traje de chaqueta y pantalón con detalles de encaje de color negro que iba a juego con su bastón. Además, llevaba su característica melena suelta y ligeramente ondulada y la manicura también en tonos negros. A muchos les sorprendió que Christina apareciera descalza, sin embargo, ella misma explicó el motivo por el que tomó esta decisión: "Para algunas personas con esclerosis múltiple, los zapatos puede hacernos daño o hacernos sentir desequilibrados. Así que hoy fui yo. Descalza".

La actriz, que acaba de cumplir 50 años, no pudo evitar las lágrimas al descubrir su estrella. Tampoco dejaron de llorar ni su madre, Nancy Priddy, ni su marido, el músico holandés Martyn LeNoble, ni su hija Sadie Grace, que ya tiene 11 años. Las dos juntas se sentaron frente a la estrella, protagonizando esta imagen que quedará para siempre en su memoria.

Estuvieron con ella muchos amigos, como Katey Sagal y David Faustino, sus compañeros en la mítica serie Matrimonio con hijos, además de la actriz Linda Cardellini, con la que ha trabajado en la serie Muertos para mí, que se emite actualmente en Netflix. Todos ellos celebraron el gran día de Christina, mostrándole su cariño y apoyo incondicional, ya que eran conscientes de lo especial que era para ella vivir este momento.

"He tenido una vida muy interesante, pero todo comenzó realmente cuando era una niña pequeña y estaba esperando en la fila para ver la primera película de Guerra de las Galaxias en esta misma calle y en este mismo teatro. Yo miraba todas estas estrellas y pensaba: '¿Quiénes son estas personas?¿Hicieron algo bien? ¿Hicieron algo mal? Sea lo que sea... quiero una. Yo quiero una'. Y tenía cinco años, así que este día significa más para mí de lo que os podáis imaginar", confesó.

La actriz, que explicó que no aguantaba "de pie mucho tiempo" y por eso tuvo que sentarse, quiso dar las gracias a todos los presentes, especialmente a su familia tanto a nivel personal como profesional. De hecho, se refirió a a Sagal y Faustino como "mis amores". "Sois mi todo. Me encanta que empecé con vosotros dos y termino con vosotros dos (...) Yo no digo que tengo amigos, tengo familia. Esa gente que me cuida todos los días de mi vida y que no sé qué haría sin ellos", dijo con lágrimas en los ojos.

Antes de terminar su discurso, Christina dedicó unas preciosas palabras a su hija, "la persona más importante en este mundo". "Eres mucho más de lo que crees. Eres tan preciosa, amable, amorosa, inteligente... y cada día tengo la suerte de despertarme y llevarte al colegio Eres mi todo. Gracias por estar a mi lado en todo esto", concluyó.

Su otro gran apoyo

Aunque intentó pasar desapercibida, en el acto también estuvo Selma Blair, con la que Christina trabajó hace 20 años en la película La cosa más dulce. La actriz también fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2018. y cuando su amiga anunció su enfermedad públicamente, le dedicó unas cariñosas palabras: "Te voy a querer siempre. Siempre voy a estar aquí".

Selma ha hablado en varias ocasiones de su lucha contra la esclerosis y ha demostrado que el bastón se ha convertido en su mejor aliado para continuar haciendo su vida con cierta normalidad. Su última aparición fue el pasado 15 de octubre en la Academy Museum Gala, donde coincidió con otras grandes estrellas del cine, la moda y la música. Anteriormente la vimos muy sonriente en los Emmy, donde se subió al escenario para presentar uno de los premios y recibió una ovación de todo el público que la emocionó.

