Christina Applegate revela los estragos que sufre por la esclerosis múltiple: 'Tengo 30 lesiones en el cerebro'

Convive con la esclerosis múltiple en su día a día, pero Christina Applegate no se rinde y saca fuerzas hasta de debajo de las piedras para luchar por seguir adelante. Frente a un panorama tan complicado como el que se le presenta cada mañana, la actriz estadounidense de 52 años ha revelado nuevos datos sobre su estado de salud, en unas impactantes declaraciones que dan un idea de lo que está padeciendo la que fuera megaestrella televisiva de los ochenta y noventa.

"Tengo treinta lesiones en el cerebro y llagas. La más grande está detrás del ojo derecho y por eso me duele tanto", explicaba la popular intérprete en el podcast Armchair Expert, del actor y cómico Dax Shepard, pareja de Kristen Bell. "Aunque no es algo constante, mi mano empieza a estar rara y tengo sensaciones de convulsión en el cerebro", añadía sobre el cuadro clínico con el que tiene que lidiar, después de que le fuera diagnosticada esta enfermedad degenerativa en el verano de 2021.

Como es lógico, una situación de esta índole provoca en ella cierta desesperación al saber que no tiene cura, ya que el tratamiento se centra en la recuperación después sufrir los ataques e intentar así reducir las recaídas. "Me enfada tanto la realidad de no poder superarlo... No puedes ni hacer ejercicio. A veces cuando me levanto y mis pies tocan la alfombra, me duelen tanto que todo se va a la mierda y me vuelvo a la cama", ha señalado con mucha franqueza la protagonista de la mítica sitcom Matrimonio con hijos.

Aunque siempre se ha demandado por parte de la sociedad y del sector sanitario una mayor investigación de esta enfermedad, de un tiempo a esta parte hay algunos avances en la medicina que ayudan a mejorar o prolongar la vida de sus pacientes. Preguntada por esto útlimo, Christina Applegate responde tajante que "eso no significa que estaré aquí dentro de diez años. No lo sé. Es lo aterrador de la esclerosis múltiple, que no hay un final".

La actriz de películas como Vacaciones o Malas madres fue una de las grandes protagonistas de la última gala de los Premios Emmy, celebrada el pasado de enero en el Teatro Peacock de Los Ángeles. En un momento de la ceremonia, apareció por sorpresa sobre el escenario para presentar a las nominadas a la mejor actriz de reparto en comedia, una inesperada presencia que desató una gran ovación de los presentes mientras ella no pudo evitar las lágrimas de la emoción.

Apoyada en su bastón para poder caminar, la pasada primavera anunció que no le quedaba más remedio que dejar de trabajar delante de la pantalla. En el terreno sentimental, se ha casado en dos ocasiones y la primera fue en 2001 con el escritor, productor y actor Johnathon Schaech (That Thing You Do!), con quien estuvo hasta 2007. En 2013, recuperó la ilusión junto al músico y bajista Martyn LeNoble, padre de Sadie Grace, la única hija de la actriz.