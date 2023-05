Christina Applegate vaticina el final de su etapa como actriz debido a su grave enfermedad

La vida de Christina Applegate cambió para siempre en agosto de 2021. La actriz de 51 años recibió la dura noticia de que padece esclerosis múltiple. Una enfermedad degenerativa que la ha llevado a tomar la decisión de apartarse del mundo de la interpretación después de décadas cosechando éxitos en la pequeña y gran pantalla. "Posiblemente no vuelva a trabajar más frente a la cámara", ha explicado en una reciente entrevista con la edición estadounidense de la revista Vanity Fair.

Sin embargo, la estrella de Jesse ha expresado su deseo de mantenerse activa, explorando otras facetas creativas . "Tengo que ganar dinero para alimentar a mi hija, no sé si hacer doblajes o producir algunas cosas. Tengo muchas ideas en mi cabeza que quiero llevar a cabo".

Su último trabajo fue la ficción de Netflix Dead To Me. Precisamente, en esta misma conversación se ha deshecho en halagos con Linda Cardinelli, su compañera de reparto en esta serie, que se ha convertido en uno de sus apoyos fundamentales en esta etapa tan delicada de su vida. "Estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar con ella, es la mejor actriz y seguramente la mejor persona que he conocido nunca".

La protagonista de Matrimonio con hijos también ha querido lanzar un mensaje para concienciar al gran público de las limitaciones que padece todo aquel que sufre esta dolencia. "Con esta enfermedad nunca hay un buen día. Hay ciertas cosas que la gente da por sentadas, que yo di por sentadas, como ducharse o bajar las escaleras y que ya no puedo hacer", relataba haciendo referencia a los problemas de movilidad que le obligan a caminar con bastón.

Una prolífica carrera y sus pilares vitales

La carrera de Christina despegó en la década de los 80 formando parte del reparto de algunas de las producciones más populares de Hollywood, como Silver Spoons, Jesse, Matrimonio con hijos, Heart of the City, Hall Pass, La cosa más dulce y Friends, donde dio vida a Amy, la hermana de Rachel (Jennifer Aniston). Por este último papel llegó a alzarse con el Premio Emmy en la categoría de mejor actriz invitada en el año 2003. Otro de los galardones que están en su palmarés son Young Hollywood Award (2003), People's Choice Award (2002 y 2009) y Land Award (2008 y 2009).

En lo referido a lo personal, la artista ha pasado por el altar en dos ocasiones. En el año 2001, se dio el sí quiero con el escritor, productor y actor Johnathon Schaech, conocido por su participación en la comedia That Thing You Do!. Un romance que no llegó a buen puerto, ya que en 2007 decidieron tomar caminos separados. En 2013 recuperó la ilusión por el amor junto al bajista Martyn LeNoble, padre de Sadie Grace, la única hija de la actriz.