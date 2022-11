Christina Applegate cuenta cómo la esclerosis múltiple ha cambiado su vida: 'He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón'

La vida de Christina Applegate ya no ha vuelto a ser la misma. Desde que la diagnosticaron esclerosis múltiple, la actriz estadounidense, que hace unos días cumplió 50 años, ha tenido que aprender a vivir con su enfermedad y aceptar que hay cosas que ya nunca más va a poder volver a hacer. La protagonista de la serie Matrimonio con hijos y películas como La cosa más dulce o El libro de la vida ha abierto su corazón y ha concecido su entrevista más sincera para hablar del momento en el que se encuentra.

"Ojalá hubiese prestado más atención... ¿pero cómo iba a saberlo?", ha dicho en una entrevista que ha concedido a The New York Times. La actriz reconoce que durante años notó hormigueo y entumecimiento en sus extremidades y que con el tiempo fueron empeorando. Finalmente, sus sospechas se confirmaron en el verano de 2021: tenía esclerosis múltiple.

En ese momento, Christina estaba rodando la tercera y última temporada de la serie Dead to Me, pero las grabaciones se pararon durante cinco meses para que pudiera empezar con su tratamiento. "Fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba tomarme ese tiempo".

"¿Aceptarlo? No. Nunca voy a aceptarlo. Estoy cabreada", reconoce la actriz estadounidense, que ha tenido que aprender a vivir con su enfermedad. Hace solo unos días compartió esta foto en su cuenta oficial de Twitter en la que mostraba su colección de bastones. "Se acerca una fecha muy importante. Va a ser mi primera salida desde que me diagnosticaron EM. Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad", explicó.

Christina se refiere al estreno de la última temporada de Dead to Me, que llegará a Netflix el próximo 17 de noviembre y que, seguramente, celebrará una fiesta de presentación con todo el equipo. "Es la primera vez que me van a ver tal y como soy", dijo a The New York Times, contando que: "He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso".

Una enfermedad compartida

Tras anunciar que padecía esclerosis múltiple, La actriz,que interpretaba a la hermana de Rachel en Friends pidió a sus seguidores que le permitieran mantener su privacidad mientras se adapta a esta nueva situación. Pasado un tiempo, parece que Christina está más preparada para mostrarse al mundo y ha recibido el cariño incondicional de muchos fans y, sobre todo, amigos y compañeros de profesión.

Una de ellas es Selma Blair, con la que trabajó en La cosa más dulce y que también fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2018. "Te voy a querer siempre", dijo a su amiga tras anunciar públicamente su enfermedad. "Siempre voy a estar aquí. Al igual que nuestros hijos. Latiendo con amor", añadió. Sus cariñosas palabras no tardaron en obtener respuesta por parte de Applegate, que la contestó: "Adoro a nuestros dos raritos. Son muy divertidos".