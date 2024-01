Las lágrimas de Christina Applegate en los Emmy dos años después de ser diagnosticada de esclerosis múltiple

Fue sin duda uno de los momentos más emotivos de la entrega de los premios Emmy, en el Peacock Theater, de Los Ángeles. La actriz Christina Applegate, de 52 años, que en 2021 fue diagnosticada de esclerosis múltiple, apareció por sorpresa en el escenario para presentar a las nominadas a la mejor actriz de reparto en comedia. Una inesperada aparición que desató una increíble ovación de los presentes, que no dejaron de aplaudir a la artista que se ha retirado por el momento de los proyectos en la gran pantalla debido a esta enfermedad degenerativa. Christina se ayudó de nuevo del bastón que utiliza para caminar y apareció frente al micrófono junto a Anthony Anderson. "Muchas gracias. Me estáis avergonzando al poneros en pie. Está bien" dijo conteniendo la emoción.

Los looks más destacados en la alfombra roja de los premios Emmy

Los sentimientos acabaron sin embargo desbordándola y no pudo reprimir las lágrimas al recordar algunos de los papeles que la hicieron famosa como Casada con hijos o ¿Samantha quién?. "Pocos de vosotros me conoceréis de esas actuaciones, voy a llorar más de lo que ya he llorado. Ha sido un honor interpretar papeles divertidos y complejos como las mujeres que han sido nominadas a la mejor actriz de reparto en comedia". A continuación presentó a sus compañeras actrices entre las que estaba la ganadora, Ayo Edebiri, de The bear. Applegate también estuvo nominada en una ocasión como mejor actriz en los Emmy por su trabajo en Dead to me.

La vida de la artista dio un giro de 180 grados en agosto de 2021 cuando fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que la llevó a tomar la decisión de apartarse del mundo de la interpretación después de varias décadas cosechando éxitos en la pequeña y la gran pantalla. La pasada primavera aseguraba que seguramente no va a volver a trabajar delante de una cámara, aunque sigue teniendo algunas ideas que la conectan con el mundo que la lanzó a la fama como la producción o hacer doblaje.

"Con esta enfermedad nunca hay un buen día. Hay ciertas cosas que la gente da por sentadas, que yo di por sentadas, como ducharse o bajar las escaleras y que ya no puedo hacer", aseguraba en Vanity Fair en referencia a los problemas de movilidad que la obligan a caminar con bastón. Contaba además que esta dificultad para andar ha provocado en ella un gran cambio físico que la ha llevado a aumentar mucho de peso, unos 18 kilos. En esta etapa Christina ha recibido un gran apoyo de compañeras como Selma Blair, con la que trabajó en La cosa más dulce y que también fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2018. "Te voy a querer siempre", dijo a su amiga tras anunciar públicamente su enfermedad.

En el año 2022 en esta misma cita Selma, que lleva años tratando de dar visibilidad a las dificultades con las que se enfrentan quienes padecen esta dolencia, presentaba el premio a la mejor serie dramática. Ella tampoco pudo evitar entonces que brotaran las lágrimas de sus ojos al escuchar los aplausos de quienes se pusieron de pie en el patio de butacas.