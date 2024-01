El duro problema de salud que superó Christina Applegate hace casi una década

Las lágrimas de Christina Applegate en los recientes premios Emmy conmovieron a millones de personas. La actriz, de 52 años, ha sido objeto de admiración por su manera de hablar y afrontar la esclerosis múltiple que le diagnosticaron en 2021. Desde entonces ha visibilizado los cambios radicales a los que ha tenido que hacer frente y su deterioro físico, mostrando los efectos de esta dolencia igual que ha hecho su compañera Selma Blair, que recibió el complicado diagnóstico en 2018. Christina incluso bromeó con el público de los citados galardones cuando les dijo que se estaban burlando de su discapacidad al ponerse en pie para aplaudirle. "Está bien" reconoció antes de emocionarse hasta las lágrimas mientras recibía el cariño de sus compañeros.

No es sin embargo el único golpe de salud que ha padecido la actriz a lo largo de estos años, pues en el pasado ya tuvo que tratarse de otra grave enfermedad. En el año 2008 tuvo un cáncer de mama que logró superar aunque, ya curada, decidió someterse a una doble mastectomía. Años más tarde, en 2017, fue operada de nuevo y le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio porque "su prima falleció por culpa de un cáncer de ovarios en 2008 y yo puedo prevenirlo". "Esa fue mi manera de tener control sobre todo" comentó entonces.

"Es un alivio, es una cosa más que descarto. Ahora, esperemos que no me pase por encima un autobús" decía entonces sin perder el sentido del humor. No se imaginaba seguro en aquel momento que solo cuatro más tarde llegaría la esclerosis. Comentaba entonces también que una de sus mayores preocupaciones era si su hija había heredado el gen mutado BRCA1 que tiene ella y que predispone a la aparición del cáncer. Su hija Sadie Grace LeNoble tiene ahora 13 años y acompañaba a su madre a los premios Emmy. La niña es fruto de la relación del Christina y el rockero holandés Martyn LeNoble. La actriz estuvo antes casada con el también actor Johnathan Schaech con quien no tuvo hijos.

"Con esta enfermedad nunca hay un buen día. Hay ciertas cosas que la gente da por sentadas, que yo di por sentadas, como ducharse o bajar las escaleras y que ya no puedo hacer", aseguraba en Vanity Fair la artista de series como Casada con hijos o Dead to me en referencia a la esclerosis. La enfermedad la obliga a caminar con un bastón, problemas de movilidad que la han llevado a aumentar mucho de peso, por lo que pesa ahora unos 18 kilos más.