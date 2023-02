Zendaya y su vestido de las 190 rosas, un éxito 24 horas después de su retorno a la alfombra roja La actriz estadounidense conquista los SAG Awards con su diseño exclusivo, aunque no fue el único que llevó durante esta noche de premios

El pasado mes de enero, Zendaya fue una de las grandes ausentes en los Globos de Oro, unos galardones donde fue premiada como mejor actriz de una serie dramática por su papel de Rue Bennett en Euphoria. Sin embargo, este sábado 25 de febrero, la intérprete estadounidense, de 26 años, reaparecía sobre una alfombra roja (en los NAACP Image Awards) y su presencia se hizo viral. En concreto, la protagonista de películas como Malcolm & Marie o Spider-Man: No Way Home estaba espectacular con un diseño vintage de Versace (sobre la pasarela, lo llevó Karolina Kurkova), que, posteriormente, cambió por un dos piezas con cut outs de estrellas de Prada, creación que en la década de los 90 nos mostró la supermodelo Yasmeen Ghauri.

Dos looks en los SAG Awards

Sus elecciones rápidamente conquistaron las redes sociales, como es habitual en ella cada vez que hace una aparición en una presentación. Y, como era de esperar, su presencia 24 horas después en los SAG Awards no ha sido para menos. Además, en esta noche de premios, Zendaya volvió a protagonizar un cambio de look exprés, demostrando su estilo más camaleónico.

Un vestido exclusivo con 190 rosas

Para pisar la alfombra roja de los SAG Awards, Zendaya, que estaba nominada como mejor actriz de drama por Euphoria y volvió a confiar para su imagen con la ayuda del estilista Law Roach, lució una glamurosa creación diseñada para ella expresamente por Pierpaolo Piccioli para Valentino. Se trataba de un vestido color rosa palo que presentaba el cuerpo encorsetado con escote palabra de honor y falda con cola que estaba recubierta de 190 rosas en relieve, las cuales estaban confeccionadas en seda duquesa doble.

Espectaculares joyas de alta joyería con diamantes y piedras preciosas

Para dar mayor énfasis a una imagen espectacular, la actriz estadounidense acompañó este diseño de deslumbrantes joyas de la casa Bvlgari: collar de alta joyería en oro amarillo con una tanzanita cojín (32,13 quilates), una morganita cojín (24,27 quilates), una aguamarina cojín (24,88 quilates), 17 espinelas redondas (12,77 quilates), 24 diamantes pera (9,82 quilates, 65 diamantes talla brillante redondos y diamantes engastados en pavé (37,37 quilates; pulsera de alta joyería en oro blanco con 25 diamantes pera (14,19 quilates), 19 diamantes marquesa (7,85 quilates), 46 diamantes talla brillante redondos y diamante engastados en pavé (22,89 quilates); y anillo de alta joyería en platino con un diamante cushion (4,08 quilates), 18 diamantes talla escalonada de fantasía (1,19 quilates) y diamantes engastados en pavé (1,49 quilates).

Un vestido con original escote geométrico

Ya en el interior de los premios que se celebraron en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, Zendaya cambió su look por uno no menos espectacular. En esta ocasión, y para entregar uno de los premios que se llevó la actriz Jessica Chastain, la protagonista de Euphoria eligió un vestido tricolor de Armani Privé, que presentaba un original escote con cut out en acabado geométrico.

En esta ocasión, también confió en realzar su look con joyas de Bvlgari. En concreto, llevó un collar de alta joyería en oro rosa engastado con elementos de nácar, una aguamarina ovalada (64 quilates) y diamantes engastados en pavé (21,45 quilates); anillo Serpenti de alta joyería en oro rosa engastado con insertos de ónice, una rubelita cabujón oval (11,53 quilates) y diamante engastados en pavé (2,16 quilates); y pendientes de alta joyería con diamantes (2,3 quilates cada uno).