Su mujer y su hijo, su talento desconocido... descubre el lado más personal de Penn Badgley, protagonista de 'You'

Penn Badgley llegó a nuestras vidas con su papel de Dan Humphrey en Gossip Girl. Un personaje con el que nos enamoró y le dio la fama mundial, pero por el que no siente una especial simpatía. Ahora el actor vuelve a triunfar con You, una de las ficciones más vistas del momento, de la mano del psicópata asesino en serie Joe Goldbergde, en un rol muy diferente pero con el que también nos ha conquistado. Son muchos los que quieren saberlo todo sobre el nuevo chico de moda, tanto en su faceta profesional como en la personal, por lo que vamos a adentramos en su vida para conocerlo un poco más a fondo.

Siempre ha sido una persona inquieta, incluso para nacer. Tantas eran sus ganas que llegó al mundo antes de lo esperado, en marzo de 1986, a los siete meses de embarazo, algo que, durante sus primeros años de vida, influyó en su estado de salud. Su curioso nombre viene por la marca de las famosas pelotas de tenis que, precisamente, era el objeto que su padre estaba apretando durante su primera ecografía.

A las puertas de la adolescencia se mudó a Hollwood y, tras haber mostrado desde muy niño su interés por el teatro, con tan solo 13 años comenzaba su carrera en televisión participando en importantes series como Will & Grace. En años sucesivos, logró aparecer también en algunos capítulos de ficciones como The Mountain o The Bedford Diaries, hasta que en 2007 su carrera despegó definitivamente cuando se integró en la élite de Manhattan interpretando a Dan Humphrey en la archiconocida Gossip Girl.

Su paso por esta ficción le llevó a lo más alto, pero no fue sencillo para él asimilar la repentina y desmesurada fama que había adquirido. "Acabé siendo conocido por alguien que realmente no era. Él no era real, yo sí, pero la gente me llamaba por la calle Dan. No culpo a nadie en concreto, pero odiaba la situación", afirmaba el intérprete en una entrevista con E! News.

En esta serie repleta de intrigas y 'chismes', además de popularidad, Penn encontró el amor. Al igual que su personaje conquistaba el corazón de Serena van der Woodsen, papel interpretado por Blake Lively, él lo hizo fuera del set de grabación y los dos actores se fueron enamorando en la vida real. De hecho, para el artista, la protagonista de El secreto de Adeline, de 35 años, le salvó la vida ya que su relación con ella le hizo no ir por el mal camino.

En sus propias palabras, el rodaje de Gossip Girl fue "divertido y acelerado, pero con una corriente oscura de trasfondo", ha explicado en una reciente entrevista con Variety. Y ha reconocido que él no tuvo problemas con el abuso de sustancias por una razón: su novia. "Blake no bebía y creo que nuestra relación, de alguna manera, me salvó de obligarme a seguir ese camino", ha confesado.

Su historia de amor duró tres años, se separaron en 2010 pero siempre han mantenido una buena relación, de hecho, las grabaciones de la serie siguieron hasta 2012 y ambos continuaron trabajando juntos en el set de grabación de manera cordial y sin ningún problema. Más tarde, Penn comenzaría a salir con Zoë Kravitz, un noviazgo que duró unos meses y no salió bien, algo que sí sucedió con Domino Kirke, con quien, tras comenzar una relación en 2014, decidía pasar por el altar en 2017.

Además del amor, con ella comparte su pasión por la música ya que su mujer es cantante y el actor tiene una banda de música indie llamada Mothxr (que se lee como Mother, madre en inglés). Domine aportó al matrimonio un hijo de una relación anterior, que ahora tiene 12 años, del que Penn siempre ha ejercido como padre y, para colmar la felicidad de la pareja llegó a sus vidas James, de dos años de edad, el pequeño que tienen en común.

De hecho, hay que agradecerle a la artista que su marido aceptara el papel de You ya que no estaba muy convencido de dar vida a un personaje tan oscuro y malévolo y ella fue quien le animó a hacerlo. Aunque era un reto por el cambio de registro que suponía, el intérprete de Greetings from Tim Buckley consideraba que había riesgo en proyectar una imagen romantizada de un asesino. "No me sentía capaz de interpretar a ese hombre, no me sentía listo. Pero mi esposa insistió mucho para que lo aceptara", explicó el actor en The Today Show.

Acaba de estrenarse la cuarta temporada de la serie, Joe es un personaje oscuro pero encantador que ha logrado generar un sentimiento de amor y odio entre sus seguidores, pero ¿qué piensa el propio actor sobre él? "De Joe me gusta el espíritu de investigación, que siempre quiere llegar al fondo de las cosas", ha resaltado Badgley en una entrevista con Infobae.

Penn Badgley es objetivo y también reconoce lo que no le gusta de su papel. "Tiene una visión penetrante, me gusta eso", ha explicado en el citado medio, donde ha añadido que "él quiere aprender, entender y saber las cosas, lo que me parece algo hermoso. Pero eso mismo lo lleva a un final inquietante, así que también es lo que más odio". También ha aseverado que "él quiere saber tanto de algo, quiere contenerlo, manipularlo y en última instancia destruirlo, lo cual es incluso bastante intenso".

Sobre cuál cree o cuál le gustaría que fuera el final de Joe, el actor no lo tiene muy claro todavía. "Aún no lo sé porque creo que la muerte es demasiado simple y la prisión... demasiado... no sé. Quiero que sea llevado ante la justicia. Quiero que la serie llegue a una real, elegante y satisfactoria conclusión", ha asegurado, agregando que, en realidad, no está muy preocupado por su personaje.

En esta nueva entrega también ha llamado la atención una petición que el actor ha hecho a Sera Gamble, creadora de la serie: que disminuyan el número de sus escenas íntimas. Sabe que, por la naturaleza de su personaje, no se pueden eliminar totalmente, pero hay un claro motivo por el que ha solicitado reducirlas al máximo.

La razón por la que no se sentía cómodo haciendo escenas subidas de tono es la misma que por la que aceptó trabajar en You: su mujer. Y la razón está en que "la fidelidad es muy importante para mí en todas las relaciones, y especialmente en mi matrimonio", ha dicho en su podcast Podcrushed. Además, el actor, de 36 años, quiere dar un paso en su carrera hacia papeles en los que el romance no sea lo principal y, de hecho, asegura que es algo en lo que lleva pensando desde hace tiempo.

Aunque Penn Badgley es muy celoso de su vida privada y no suele compartir nada sobre su parcela íntima, sí utiliza su fama para implicarse en diferentes acciones solidarias de la mano de la Cruz Roja o para prestar su apoyo al colectivo LGTB+, de hecho, estos son los únicos motivos por los que tiene perfiles sociales.

Su talento va más allá de la interpretación y de la música y también se pone al frente de los micrófonos ya que es presentador del podcast Podcrushed, un espacio en el que habla de sus historias del colegio y de la complejidad de la adolescencia, entre otros muchos temas.