Nadia Ferreira presume de curvas premamá en su primera aparición con Marc Anthony tras su boda

Marc Anthony tiene muchas cosas que celebrar. El cantante anunciaba hace tan solo unos días que estaba esperando su primer hijo junto a su mujer, Nadia Ferreira y anoche se llevó a casa el galardón a Mejor Álbum Tropical por 'Pa'lla Voy' en la gala de los Premio Lo Nuestro 2023 celebrada en Miami.

Pletórico de felicidad, Marc desfiló sobre la alfombra magenta sin soltar la mano de la modelo, con la que contrajo matrimonio hace apenas un mes, y sin dejar de acunar la barriguita de su esposa, quien presumió de sus nuevas curvas enfundada en un ajustado vestido rosa claro con capa.

Aunque la pareja de momento no ha revelado el sexo del bebé, muchos fans han señalado que quizás Nadia haya dado una pista con este original look, indicando así que podría tratarse de una niña. El cantante,por su parte, se presentó sin camisa debajo de una chaqueta gris que combinó unos pantalones negros.

Los recién casados no solo derrocharon ternura sobre la alfombra roja pues ya en el interior de Dade Arena de Miami, donde tuvo lugar el evento, la pareja no dejó de intercambiarse muestras de cariño, tanto es así que cuando Marc subió a recoger su premio no dudó en besar la tripa de Nadia, a quien una vez sobre el escenario acabó dedicando su premio. “Mami, te amo”, dijo el cantante en español a la ex concursante de Miss Universo de 23 años. A lo que ella respondió : “Te amo”.

Y es que, sin duda esta ceremonia fue muy especial para ellos, no solo porque el cantante sumara un nuevo reconocimiento a su carrera de más de treinta años sino porque era la primera como casados y en compañía de su futuro bebé, tal y como compartía el cantante con sus seguidores, quien no dudó en compartir una imagen del premio reposando sobre la barriguita de la guapa paraguaya. “El bebé también está feliz”, escribió el salsero.

Para Marc, este bebé que viene en camino será su séptimo hijo, mientras que para Nadia, será su debut como mamá. En caso de que el bebé del cantante y la modelo sea una niña, esta sería la tercera mujercita en la vida del intérprete, quien es padre de Arianna Muñiz fruto de una relación que mantuvo en los noventas con Debbie Rosado, mientras que con Jennifer Lopez tuvo a Emme, quien el pasado 22 de febrero cumplió 15 años, junto con su hermano mellizo, Max. Además de Arianna, Emme y Max, Marc es padre de Alex, hermano de Arianna. Aunque el joven no lleva su sangre, Marc lo considera como un hijo más. En su matrimonio con Dayanara Torres, de 2000 a 2004, tuvo a Cristian y Ryan.