De los Beckham a Luis Fonsi y Maluma: los invitados a la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

La boda de Marc Anthony (54) y Nadia Ferreira (23) puede considerarse uno de los grandes eventos sociales del año. El cantante y la modelo, que se prometieron el pasado mes de mayo, se han dado el sí quiero en el Pérez Art Museum de Miami ante la atenta mirada de sus familiares y amigos, entre los que se encontraban numerosas celebridades que no solo vieron como la historia de amor de los recién casados se consolidaba, sino que también pudieron disfrutar de una gran fiesta tras la ceremonia.

Nadia Ferreira y Marc Anthony han elegido a ¡HOLA! como el único medio de habla hispana que tendrá acceso formal a la cobertura de su próxima boda. Sigue de cerca nuestras diferentes plataformas digitales e impresas para conocer todos los detalles de su enlace. Gracias, Nadia y Marc, por la confianza depositada en nosotros. ¡Felicidades a los novios!

El intérprete de Valió la Pena, confió a algunos de sus compañeros de profesión la importante tarea de ser los testigos junto a su hermano, Bigram Zayas. Concretamente los elegidos fueron Romeo Santos, Marco Antonio Solis y Maluma. Además, este último, celebró su 29 cumpleaños en la víspera del enlace junto a los novios. Una animada cena en la que no faltaron la diversión, las risas, y, con toda seguridad, una muy bien entonada canción de felicitación.

Por supuesto, una boda no se puede llevar a cabo si no hay un padrino que esté a la altura. Por ello, el artista no tuvo un único 'best man' (mejor hombre) sino dos: el magnate mexicano Carlos Slim y David Beckham. La familia del exfutbolista mantiene una estrecha relación con Anthony desde hace años. Una ocasión perfecta para demostrar que siguen siendo una piña, puesto que a la fiesta también se unieron Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, disipando así los rumores sobre un posible distanciamiento o desavenencia entre ellos.

Por su parte, la maniquí también contó con invitados de altura, como la periodista paraguaya Daniela Costa, que definió la cita como una "auténtica locura" y presumió de haber arrasado en la pista de baile junto al reguetonero Daddy Yanke. La comunicadora también enseñó algunos de los detalles con los que los novios los habían agasajado, como la tarjeta de invitación. Una delicada postal en tonos beis con delicados detalles florales en las esquinas.

Otros de los rostros populares que brindaron por el amor eterno de los novios fueron Salma Hayek y Luis Fonsi, que acudió junto a Águeda López, que deslumbró con un precioso vestido rojo con pedrería. -Igualmente, y según ha informado HOLA! USA, algunos presidentes de países latinoamericanos también han acudido a la cita, pero sus nombres no han trascendido por ahora.

Deseos de futuro

En una entrevista con ¡HOLA!, la modelo explicaba cómo imaginaba su futuro al lado de Marc, en el que ha encontrado apoyo, respeto y comprensión, tras pasar por el altar. "¡Con muchos hijos! Por supuesto, con una familia numerosa", aseguraba. Por su parte, el artista aporta al matrimonio seis vástagos nacidos durante sus relaciones anteriores, los jóvenes mantienen una excelente sintonía con la que fuese Miss Paraguay y se les ha podido ver juntos haciendo diversos planes: como acudir a conciertos.

