Alejandra Gere cuenta cómo evoluciona su marido y el resto de la familia tras semanas enfermos

Tomarse los contratiempos de la vida con humor es una virtud de la que sabe mucho Alejandra Gere, de 40 años. Tras el ingreso hospilarario de su marido, Richard Gere, a causa de una neumonía mientras disfrutaban de unas vacaciones en la localidad mexicana de Nuevo Vallarta con motivo del cumpleaños de esta el popular intérprete, de 73 años, ha recibido el alta médica. Ahora, cuando la familia ha logrado volver a la normalidad casi por completo, la publicista ha hecho una pequeña actualización de cómo se encuentra su esposo con un divertido guiño a su pasado.

VER GALERÍA

Aunque la preocupación por la estrella de Oficial y Caballero era la principal prioridad de Alejandra y de los fans de este cuando se hizo público su delicado estado, lo cierto es que tanto ella como los dos hijos que la pareja tiene en común, Alexander y James, también han hecho frente a otros problemas de salud. "Richard se siente mucho mejor, todos nos sentimos mucho mejor, casi de vuelta a la normalidad. Queremos agradecer al doctor Ríos y al hospital La Joya", ha comenzado expresando en su perfil social, donde está a punto de alcanzar los 100.000 fans: "Todos nos enfermamos en NY. Mientras James y Richard tuvieron neumonía, Alexander y yo, sinusitis e infecciones de oído. Pero ahora todos estamos bien y casi recuperados", ha añadido junto a una imagen en la que aparecen los cuatro juntos disfrutando de un agradable paseo bajo el sol.

Pero la noticia de la mejoría del clan no se ha quedado ahí y Alejandra ha añadido como segunda foto de la publicación una instantánea de su marido durante su época joven en la que aparece luciendo torso y con gesto atractivo que hace recordar por qué sigue levantando pasiones allá donde va. "Richard quería que publicara esta segunda foto para mostraros que se siente mucho mejor", ha agregado, poniendo la nota de agudeza y distensión tras unos días complicados que sus seguidores han aplaudido y celebrado en comentarios.

Alejandra Gere presume de hijos y de los simpáticos 'huéspedes' de su nuevo hogar

VER GALERÍA

Desde que se supiera que el protagonista de Pretty Woman y su familia estaban indispuestos, Alejandra ha sido el nexo de unión entre ellos y sus admiradores y ha informado en todo momento de los detalles y la evolución que han experimentado. "Me he levantado esta mañana y he visto todos vuestros mensajes de preocupación. Se está recuperando y se siente mucho mejor hoy. Lo peor ya ha pasado. Gracias por vuestros ánimos", escribía hace dos días, al tiempo que ponía en valor la oleada de amor que habían recibido.

VER GALERÍA

Aunque estos días de desconexión han quedado algo empañados por este susto, la familia Gere atraviesa un gran momento. Felizmente instalados en su mansión en New Canaan, en el estado de Connecticut, a una hora de Manhattan, la meditación y el contacto con la naturaleza son los denominadores comunes de su día a día. Una rutina en la que las iniciativas solidarias y relacionadas con los derechos humanos y de la infancia juegan un importante papel. Además el intérprete ganador de un Globo de Oro está saboreando el éxito de su última comedia romántica, Maybe I Do, Quizás para siempre en español, cuyo estreno en nuestro país tendrá lugar el próximo 21 de abril.