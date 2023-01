Richard Gere, todo un galán junto a su deslumbrante esposa y la sobrina de 'Pretty Woman' El intérprete, de 73 años, y su mujer, de 39, asistieron a la proyección de la nueva película del actor 'Maybe I Do' en Nueva York

Richard Gere y su esposa Alejandra Silva han reaparecido en Nueva York. El matrimonio ha hecho una inusual aparición sobre la alfombra roja para asistir a la proyeccion de la nueva comedia del actor Maybe I Do en el hotel Crosby Street de la ciudad de los rascacielos. El intérprete, de 73 años, y su esposa, la empresaria y filántropa, de 39, posaron muy enamorados, demostrando que siguen tan felices como el primer día. Alejandra lució impecable con un conjunto de top y un pantalón plisado en color ojo intenso adornado con un collar y pendientes de diamantes, mientras que Gere optó por el siempre elegante traje oscuro y camisa azul.

Miradas de amor y gestos de cariño se sucedieron entre la pareja a su llegada a la proyección. Se trata de una de las escasas apariciones de la pareja, ya que desde que se casaran en 2018 han tratado de mantenerse alejados del foco mediático. Desde la pandemia han sido muy escasas las veces que les hemos visto en público y ambos han optado por disfrutar de su vida en privado, aprovechando para pasar tiempo con sus hijos alejados de los focos. El matrimonio tiene en común dos niños pequeños, Alexander, tres, y de otro, de dos, del que no ha trascendido el nombre públicamente ya que el matrimonio ha hecho de la discreción su máxima. A la familia se suma el hijo que el actor tuvo con la actriz y modelo, Carey Lowell, Homer, de 22 años, y el que Alejandra tuvo de su matrimonio anterior con el empresario Govind Friedland, Albert, de diez años.

Alejandra Gere reaparece después de haberse convertido en ciudadana estadounidense. La empresaria gallega recibió a finales de noviembre oficialmente la nacionalidad estadounidense en lo que era un momento muy especial para ellos, ya que allí es donde han formado su preciosa familia. La publicista y el actor comenzaron su noviazgo en 2014 y ella no dudó en cruzar al otro lado del charco al afianzar su relación con el protagonista de American Gigolo. La pareja vivía durante largos años en un rancho de Bedford Post Inn, a las afueras de Nueva York, que vendieron por 28 millones. Y posteriormente adquirieron una mansión en New Canaan, en el estado de Connecticut, a una hora de Manhattan

La proyección de la última película del actor Maybe I Do, cuyo tíitulo en español es Quizas para siempre, ha hecho reaparecer el matrimonio. Gere, el eterno galán de Hollywood se mostró como un cariñoso caballero no solo con su esposa, sino también con el resto de las protagonistas de su filme. A Emma Roberts, la sobrina de Julia Roberts, gran amiga y protagonista de algunas de sus películas más célebres como Pretty Woman o Novia a la fuga, la recibió con un cariñoso saludo a su llegada al hotel y con Susan Sarandon la vimos bromear a su paso por la alfombra roja.

Richard Gere protagoniza esre filme narra cómo Michelle (Emma Roberts) y Allen (Luke Bracey) han llegado a un punto en su relación en el que están considerando los próximos pasos. Deciden invitar a sus padres (Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere y William H. Macy) para que finalmente se conozcan y ofrezcan su "sabiduría" de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor. Maybe I Do llegará a los cines en Estados Unidos el 27 de enero.

