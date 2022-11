Richard Gere, el gran apoyo de su mujer, Alejandra, en un día muy importante para la familia

Loading the player...

Aunque Alejandra Gere es gallega de nacimiento, es en Estados Unidos donde ha hecho su vida. La empresaria no dudó en mudarse al otro lado del charco al afianzar su relación con Richard Gere y es allí donde han formado juntos una familia. Ahora, Alejandra ha recibido oficialmente la ciudadanía estadounidense, un momento muy especial para ellos: "Ayer fue un día muy importante para nuestra familia. Dios bendiga América", ha comentado junto con las fotos del acto, en el que no podía faltar Richard. El actor siempre ha sido un apoyo muy importante para ella y esta no podía ser la excepción. Dale al play y no te lo pierdas.

