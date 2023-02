Con peluca y nombre falso: así es como Paris Hilton mantuvo en secreto el nacimiento de su hijo

Le encanta llamar la atención, pero cuando se trata de pasar desapercibida, a Paris Hilton no la gana nadie. Fue el pasado 25 de enero cuando la conocida heredera sorprendía al mundo anunciando que se había convertido en madre. Y fue en ese momento cuando todo el mundo se preguntó: “¿qué cómo había podido ser?” Pronto se conoció que el bebé había venido al mundo mediante un vientre de alquiler y que la feliz mamá se había preocupado mucho de que nadie se enterara de nada, incluso se lo mantuvo en secreto a su propia familia. Pero, ¿cómo logró que no se filtrara?

"Toda mi vida ha sido pública", señalaba Paris. "Nunca he tenido nada para mí. Decidimos que queríamos tener toda esta experiencia para nosotros solos" revelaba la Dj en una entrevista con Harper's Bazaar . Y es que tal y como ha dado a conocer la estrella de Simple Life, de 41 años, tomó medidas extremas para mantener en privado el nacimiento de su hijo, pues le costó mucho convertirse en madre.

Paris usó una peluca morena para acudir a recoger a su hijo al hospital y se registró bajo un alias. Después, la socialité y su marido, Carter Reum pusieron rumbo a casa y estuvieron solos dos días enteros a solas con su bebé, ya que engañaron al personal de la casa diciéndoles que iban a pintar una de las habitaciones y que era necesario que se fueran.

Sin embargo, no era algo que pudieran mantener oculto eternamente y por ello cuando empezó a rumorearse la noticia, Hilton fue más rápida y anunció ella misma la noticia en sus redes sociales. "Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras", escribía la feliz mamá junto a esta foto en la que aparecía sosteniendo la mano de su bebé. En cuanto a su familia, la DJ señaló que se enteró tan solo unos minutos antes de que compartiera la gran noticia con sus fans.

Metida ya de lleno en su papel de madre, Paris ha señalado que la privacidad y seguridad de su hijo es su prioridad: “Quiero protegerlo y estar con él cada segundo”, ha señalado. "Tienes este instinto maternal que se activa, que nunca antes había tenido. Me siento muy completa” añadía la heredera, quien no descarta tener más bebés en un futuro. Paris, de momento, no ha querido dar más detalles sobre su hijo, ni siquiera ha dado a conocer su nombre y tan solo ha señalado que le encanta cantarle "la versión acústica" de su canción Stars Are Blind.

De lo que sí ha hablado Hilton ha sido sobre su matrimonio con Reum, con quien se casó en noviembre de 2021. Reum no es su "tipo ordinario” ha señalado la heredera. "Él no es famoso. Es inteligente. Viene de una buena familia. Es una buena persona. Es lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba chicos" afirmaba Paris, a quien parece haberle venido estupendamente el cambio.