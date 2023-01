Paris Hilton da la bienvenida a su primer hijo

Paris Hilton tenía un deseo para 2023 y ya se ha cumplido. La celebrity internacional acaba de convertirse en madre junto a su marido, el empresario Carter Reum, una feliz noticia que ha compartido con todos sus seguidores. "Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras", ha escrito junto a esta foto en la que aparece sosteniendo la mano de su bebé. El pequeño, según ha confirmado la revista People, ha venido al mundo por vientre de alquiler y el matrimonio no puede ser más feliz. "Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado", ha declarado Paris en la citada publicación. "Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé", ha añadido.

La socialité, que cumplirá 42 años el próximo 17 de febrero, nunca ha ocultado sus problemas de fertilidad. De hecho, en 2020, en plena pandemia, decidió congelar sus óvulos para ser madre en un futuro. "Sabíamos que queríamos formar una familia y yo pensaba que ese era el momento perfecto porque el mundo estaba parado y yo, por lo general, estoy en un avión 250 días al año", contó a People.

Un año más tarde, en 2021, se sometió a un proceso de fertilización in vitro, según explicó en el podcast The trend reporter. "Hemos estado haciendo la fecundación in vitro, así que puedo elegir mellizos si quiero", comenzó diciendo. "Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo hice un par de veces. Tener una familia y tener hijos es el significado de la vida", aseguró. Además, reveló el nombre que había elegido si tuviera una niña (London) y confesó que todavía no tenía elegido el nombre si fuera niño.

La llegada de este bebé ha llenado de alegría el hogar de Paris y Carter, ya que, según reveló Kathy Hilton, madre de la celebrity internacional, estaban sufriendo mucho. "Me rompe el corazón porque sé que lo está intentando e intentando. Siempre le digo que se relaje", contó durante la emisión de una nueva entrega del reality Real Houswives of Beverly Hills, del que es una de las protagonistas. Y, aunque no profundizó demasiado en el tema, sí dijo que la está apoyando y aconsejando, contándoles que otras parejas también tienen dificultades, ya que tanto Paris como su yerno lo están pasando mal.

La pareja se comprometió en febrero de 2021 tras más de un año de noviazgo. En noviembre de 2021 se casaron en una gran boda que tuvo como telón de fondo la lujosa residencia que perteneció al abuelo de Paris, el hotelero y filántropo Barron Hilton, en el lujoso barrio residencial de Bel-Air (Los Ángeles). "Mi para siempre empieza hoy", dijo la millonaria celebrity, que pronunció el 'sí, quiero' con un impresionante diseño de Oscar de la Renta. "Me encanta estar casada. Siento que finalmente encontré mi pareja perfecta y me siento tan segura", afirmó Hilton sobre Reum. "Finalmente tengo mi casa y no puedo esperar para formar una familia y tener hijos", añadió emocionada. Confesó también que le gustaría tener tres o cuatro hijos. De momento, ha dado la bienvenida a su primer hijo en común con Carter, pues el empresario ya es padre de una niña de diez años.

