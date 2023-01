Paris Hilton revela lo difícil que ha sido convertirse en madre

Paris Hilton, a sus 41 años, ha hecho su sueño realidad. La multillonaria heredera de la cadena Hilton ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su marido Carter Reum, a través de un vientre de alquiler. "Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado", asegura la feliz mamá en la revista People. "Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé". Sin embargo, no ha sido fácil, ha sido un largo e intrincado camino después de que la empresaria se sincerase sobre la maternidad y los complicados procesos que ha vivido antes de ser madre.

La socialité nunca ocultó sus problemas para quedarse embarazada, motivo por el cuál decidió congelar sus óvulos en 2020. "Sabíamos que queríamos formar una familia, por lo general, estoy en un avión 250 días al año y así podíamos tener los óvulos almacenados y listos, ahora tengo toneladas de ellos esperando", señalaba. Su madre, Kathy Hilton, habló en noviembre de los problemas de fertilidad de su hija y confesó que su hija estaba intentando y tratando de quedarse embarazada. "Me rompe el corazón porque sé que ella lo está intentando y lo está intentando", compartió Kathy. "Siempre le digo: 'Solo relájate'".

Unas palabras que se apresuró amatizar la propia Paris y reveló que, aunque estaba entusiasmada con la posibilidad de ser madre, ella y su esposo Carter Reum querían disfrutar de su primer año de matrimonio juntos como pareja antes de comenzar a formar una familia. Entonces admitió a Entertainment Tonight que estaban "muy emocionados" con la idea e incluso "tenemos todos los embriones esperando y listos, pero solo queríamos tener nuestro primer año de matrimonio solo nosotros dos porque creo que lo necesitas. Si te apresuras a tener hijos en un segundo, no puedes disfrutar todo ese año de luna de miel alrededor del mundo".

Paris pidió consejo a su amiga, Kim Kardashian, antes de ser mamá a través de un vientre de alquiler. La heredera contó que ella y su esposo han tenido un bebé después de someterse a una fecundación in vitro hace casi dos años, según le sugirió su amiga. La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians tuvo a tres de sus cuatro hijos a través de fecundación in vitro y le recomendó a Paris su propio médico. Kim usó a una eminencia en estre tratamiento de fertilidad como es el doctor Andy Huang, muy conocido en Beverly Hills. "[Kim fue quien] me habló de eso', dijo en el podcast The Trend Reporter with Mara en enero de 2021. "Ni siquiera sabía nada al respecto", confiesa. "Estoy feliz de que me haya dicho ese consejo y me haya presentado a su médico", añadió.

Kim Kardashian concibió a su primer hijo, North, nueve, de forma natural y tuvo su segundo hijo, Saint, siete, a través de este tratamiento de fertilidad. Debido a sus embarazos complicados y de alto riesgo, ella y su exmarido, Kanye West, optaron por el viente de alquiler para tener a su hija Chicago, de cinco años, y a su hijo Psalm, de tres.

La autora de sus memorias reveló que ella y su entonces novio Carter Reum, de 41 años, estaban considerando la idea de tener mellizos y ya se habían sometido al procedimiento de extracción de óvulos. "Hemos estado sometiéndonos a fecundación in vitro, así que puedo elegir mellizos si quiero", afirmó y contó a su vez que ya se había sometido al procedimiento de extracción de óvulos. "Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo hice un par de veces", reveló.

Paris Hilton reconoce que, pese a todo lo complicado del proceso, simplemente por el hecho de hacerlo unidos y tener muchísimo apoyo de su pareja le hace sentir "como una princesa todo el tiempo, no fue tan malo". La cantante de Stars Are Blind, que llegó a estar comprometida hasta en tres ocasiones, señala que ha encontrado en Carter Reum a su "alma gemela", "al chico de sus sueños". Después de comprometerse en febrero de 2021, la pareja celebró su boda en una exclusiva ceremonia en la mansión de su abuelo Barron Hilton en Bel-Air en noviembre de ese mismo año. Fueron tres días de celebración y lució hasta seis vestidos de novia, cuyas imágenes fueron publicadas en exclusiva por la revista ¡HOLA!. Entonces se confesó dispuesta a dar el seguiente paso junto a su marido. "Estoy muy emocionada de seguir adelante con el siguiente paso de mi vida y finalmente tener una vida real", explicó. 'Porque realmente creo que tener una familia y tener hijos es el sentido de la vida"

Su marido, Carter Reum, tiene una hija, de 10 años,con Laura Patricio Bellizzi, estrella de un 'reality', a la que solo "ha visto una vez en su vida".