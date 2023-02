Ellen Pompeo y su hija Sienna, la sensación del 'front-row' La actriz de Anatomía de Grey y su pequeña, de 8 años, no se perdieron el desfile de Michael Kors en Nueva York

A pesar de tener tan solo 8 años, la hija mediana de Ellen Pompeo, ha heredado el gusto por la moda de su madre. Como fiel seguidora de las últimas tendencias, la protagonista de Anatomía de Grey acudió al desfile de Michael Kors en Nueva York y lo hizo acompañada de la pequeña Sienna, quien se negó a quedarse en casa conocedora del espectáculo del que iba a convertirse en testigo.

Poco asidua a llevar a sus hijos a este tipo de eventos, la actriz, quien es madre también de Stella Luna, 13 años y de un niño llamado Eli Christopher, de 6, junto a su marido Chris Ivery, se lo pasó en grande viendo a su hija disfrutar como una mini diva en el front-row saludando a unos y otros e incluso llegando a abrazar con fuerza a la actriz Lea Michele, de la que se declaró fan absoluta tras verla actuar en la obra Funny Girl en Broadway. "Es su película favorita, así que esto es algo muy importante para ella" declaró Pompeo justificando el momento fan de su hija.

Ellen, quien en todo momento estuvo muy pendiente de su hija, sujetando fuertemente su mano, sobre todo durante su paso por la alfombra roja, deslumbró con un look muy original compuesto por un jersey de cuello alto camel y una falda dorada llena de flecos, que completó con un chaquetón de paño a tono y unos stilettos a juego. Sienna, por su parte, puso de manifiesto su propio estilo vanguardista vistiendo con una una chaqueta de pelo negra de Michael Kors y una falda con tachuelas. Su outfit lo completó con medias negras y botas militares.

La aparición de Pompeo con su hija en la Semana de la Moda de Nueva York, se produce tan solo unos días después de dar a conocer que pondrá punto y final a su papel de Meredith Grey en la serie Anatomía de Grey tras 19 temporadas al frente. “Tengo 53 años, mi cerebro es como unos huevos revueltos. Tengo que hacer algo nuevo o literalmente me convertiré en… Ya sabes, no puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días" afirmaba la actriz en una entrevista.

Y es que la actriz cree que ha llegado el momento de cerrar esta etapa de su vida, dedicarse más a su familia y buscar nuevos retos profesionales. "Tengo tres hijos y los cuido, y es realmente importante para mí estar cerca de ellos y estar más presente. Voy a hacer una serie limitada para Hulu (una plataforma de EEUU) en primavera, lo cual es genial".

Ellen lleva casada con Chris Ivery 15 años. Se conocieron en una tienda de alimentación de Los Ángeles en 2003, dos años antes del estreno de Anatomía de Grey y desde entonces no se han separado, convirtiéndose así en uno de los matrimonios más estables de Hollywood.