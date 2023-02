Jessie J presume de su embarazo 'milagro' con el look más espectacular de los Brit Awards

Harry Styles arrasó en la lista de ganadores de los Brit Awards, pero hubo una triunfadora indiscutible en la alfombra roja. Nos referimos a Jessie J, que causó furor a su llegada al O2 Arena de Londres con su llamativo look. La cantante británica estaba realmente impresionante y aprovechó su embarazo para llevar un estilismo de esos que nunca se olvidan. "La última vez que desfilé por esta alfombra roja fue hace 10 años", recordó la intérprete de éxitos como Price Tag o Domino.

- ¡Qué cambio! Blue Ivy, la hija de 11 años de Beyoncé, se hace mayor

VER GALERÍA

Jessie, de 34 años, volvió a los Brit Awards por todo lo alto y lo hizo mostrando así de orgullosa su barriga. Para ello, la cantante lució un total-look rojo combinando un top, leggings y guantes de encaje de la firma Brielle con un abrigo de tul XXL con volantes de Selezza y zapatos de tacón Le Silla. Jessie completó su outfit con el bolso 'Simi Sweetheart' de Mae Cassidy y joyas doradas de Jill Hopkins. Además, contó que se había peinado ella misma y se hizo un moño con toda la melena hacia atrás bien pulida.

- Camille Razat y Lucien Laviscount, de 'Emily in Paris', con looks coordinados en los 'Brit Awards'

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Al posar ante los fotógrafos, la artista se mostró muy emocionada y no dejaba de acariciar cariñosamente su 'tripita'. Jessie todavía no puede creerse que se vaya a cumplir su deseo de ser madre. Hay que recordar que en noviembre de 2021 vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando perdió el bebé que estaba esperando. La cantante británica había hablado en muchas ocasiones de sus problemas para quedarse embarazada, pero nunca perdió la esperanza: "Me dijeron que no podía tener hijos... Voy a tenerlos, creedme", dijo a sus fans. Y dentro de poco podrá, por fin, tener entre sus brazos a este bebé que ha sido tan deseado.

- Jessie J anuncia su embarazo un año después de perder el bebé que esperaba

VER GALERÍA

Horas antes de acudir a la alfombra roja de los Brit Awards, Jessie anunció que está esperando un niño. Lo hizo compartiendo un vídeo en el que aparecía cantando su nuevo single mientras acariciaba a su bebé. "Desde que escribí esta canción, cada vez que la toco o la canto, él se mueve como loco", escribió en su cuenta personal de las redes sociales, añadiendo: "Ah, sí... voy a tener un niño".

Jessie, que habló con naturalidad de lo mal que se sintió en los primeros meses de embarazo, ha hecho referencia en varias ocasiones a cómo afronta esta nueva etapa de su vida. La intérprete de Flashlight ha confesado sentirse "feliz y aterrorizada" al mismo tiempo.