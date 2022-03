Jessie J pierde el bebé que esperaba

Jessie J atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La cantante ha desvelado que ha perdido el bebé que esperaba después de haber decidido tenerlo ella sola. "Todavía estoy en estado de shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y estaré bien", ha sido el mensaje lleno de dolor con el que ha querido tranquilizar a sus fans. Recordemos que hace tres años comentaba que tenía serias dificultades para tener hijos por sus problemas de fertilidad. ''Me dijeron que no podía tener hijos, y está bien. Voy a tener hijos, creedme. Cuando el doctor me lo dijo, mi reacción fue: 'Oh, cielos, ¡no!'', señaló la intérprete durante un concierto ante la mirada de su ahora expareja, Channing Tatum, con quien vivió un romance que finalizó hace más de un año.

La artista, de 33 años, aún no había contado que estaba embarazada e iba a tener un bebé "por su cuenta", cuando en su última ecografía le dijeron que "ya no había latido". Una noticia que le partió el corazón y desvelaba cómo previamente le había contado a un amiga que no sabía cómo podría guardar el secreto. "Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a toda la audiencia que estoy embarazada?' Pero ayer por la tarde temía la idea de pasar el concierto sin derrumbarme… Después de ir a la tercera ecografía y que me dijeran que ya no había latido", manifestó la cantante mientras sostiene en la imagen una prueba de embarazo positiva.

La estrella recibía este duro varapalo y contaba que se estaba refugiando en su música para sobrellevarlo. "Siento que no tengo control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de publicar esto. Puede que no. En realidad no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque estoy evitando el dolor o el proceso, pero porque sé que cantar esta noche me ayudará. He hecho dos shows en dos años y mi alma lo necesita. Aún más hoy. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo. Pero en este momento tengo claridad en una cosa. Empecé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y terapia de amor propio, eso nunca ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera", comentó la artista de temas como Price Tag, Flashlight y Bang Bang.

"Quiero ser honesta y sincera y no ocultar lo que siento. Me lo merezco. Quiero ser la más yo misma que pueda ser en este momento. No solo para la audiencia, sino para mí y mi pequeño bebé que ha dado lo mejor de sí ", compartió. "Me conozco a mí misma y sé que hablaría de ello en el escenario. Pero en en lugar de un discurso emotivo y lloroso tratando de explicar mi energía, así me siento más segura".

Jessie J también explicó que decidió tener un bebé por su cuenta, ya que es "todo lo que siempre he querido y la vida es corta". "Quedarme embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que lo volveré a estar. Todavía estoy en estado de shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y estaré bien", añade. "También sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Me siento conectada con las que conozco y con las que no. Es el sentimiento más solitario del mundo", concluyó compartiendo una cita del poeta australiano Şeyda Noir que dice así: "A veces, el amor no es suficiente para que funcione, y está bien. No significa que hayas fallado".

