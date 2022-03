El susto de Jessie J. en Nochebuena: se despertó sin oír y no podía caminar en línea recta

“Me siento mucho mejor hoy”. Con estas palabras la cantante Jessie J. tranquilizaba a sus seguidores tras haber sido ingresada en el hospital en Nochebuena. Lo ocurrido fue un auténtico susto para la artista que se despertó sin audición en el oído derecho y sin ser capaz de caminar en línea recta, lo que la llevó directamente al médico. Después de las pruebas le han diagnosticado el síndrome de Ménière, una dolencia que afecta al oído y que produce vértigos, tinnitus (un pitido constante en el oído), pérdida intermitente de la audición y, en ocasiones, incluso sordera. La propia intérprete, de 32 años, explicó a sus fans lo que le había pasado a través de una grabación en sus perfiles sociales, después de recibir el complicado diagnóstico.

“Me desperté y sentí que estaba completamente sorda del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière. Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar” explicó. En estos días Jessie ha abierto su corazón para confesar cómo se siente después de lo ocurrido, demostrando que mantiene una actitud positiva.

Una actitud positiva

“Conozco a muchas personas que lo padecen y muchas de ellas me hablaron y me dieron buenos consejos, así que estoy descansando en silencio", dijo Jessie. "De hecho, podría ser mucho peor. Estoy muy agradecida por mi salud. Todo esto me pilló por sorpresa, era Nochebuena y estaba en el hospital pensando 'qué está pasando', pero estoy feliz de haberme ido pronto ya que rápidamente descubrieron lo que era y me dieron los medicamentos adecuados” añadió en otra grabación. Ha confesado además que sintió mucha nostalgia en estos días pensando en su familia y amigos del Reino Unido, lo que provocó que rompiera a llorar. “Es importante desahogarse y permitirse sentir en lugar de ignorar”.

A los 18 años Jessie J. ya tuvo otro importante susto cuando sufrió un pequeño derrame cerebral (pudo estar causado por el ritmo anormal en los latidos del corazón que le diagnosticaron cuando tenía solo once años). Luchadora y fuerte, siempre persiguió sus sueños. En 2010 su carrera despegó con el álbum Who you are (grabó otro con 16 años que nunca vio la luz) y en 2018 publicó su cuarto trabajo, R.O.S.E. En lo que respecta a su vida personal, en los últimos dos años ha tenido una relación con Channing Tatum marcadas por las rupturas y reconciliaciones (parece que tras romper la pasada primavera por segunda vez se habrían dado una nueva oportunidad).

