Camille Razat y Lucien Laviscount, de 'Emily in Paris', con looks coordinados en los 'Brit Awards'

El Auditorio de Andalucía de Sevilla no fue el único lugar que anoche se llenó de estrellas, porque además de los premios Goya, el estadio O2 Arena de Londres, acogió una nueva entrega de los galardones de la música británica. Y aunque Beyoncé y Harry Styles eran de los más esperados en esta noche tan especial, quien realmente terminó acaparando todos los flashes, fueron Camille Razat y Lucien Laviscount. La pareja de actores, no dudaron en acudir juntos a una gala en la que además de grandes actuaciones como la de Lizzo o el propio ex- One direction, pudimos ver looks maravillosos y conjuntados como los de los protagonistas de Emily in Paris, que presentaron juntos el premio de "Mejor artista del año".

Camille Razat se desmarca de su estilo en 'Emily en París' con el maratón de looks más arriesgado

Si hace un par de semanas veíamos como sus compañeros, Ashely Park y Paul Forman (Mindy y a Nicolás de León en Emily in Paris) de ficción acudían juntos a uno de los desfiles de la Alta Costura de París, ahora son Camille Razat y Lucien Laviscount, quienes nos demuestran lo bien que se lleva todo el reparto de la serie de Netflix. Los dos posaron sobre la alfombra roja muy sonrientes y lucieron looks en negro muy elegantes. Él, con un esmoquin clásico con corbata de Prada, y ella con un diseño de la colección de Primavera/ verano 2023 de Robert Wun.

Ficha las tendencias que adelantan los nuevos looks de 'Emily in Paris'

Una pieza muy original del diseñador japonés que ya vimos sobre la pasarela y que estaba formado por un pantalón plisado y un top a conjunto de escote palabra de honor, peplum y una falda asimétrica y plisada como la del pantalón. Un look que le quedaba muy bien y que la actriz combinó con un bolsito tipo furry negro y unas sandalias del mismo color. Además, a pesar de estar en una alfombra roja, optó por dejarse la melena suelta, con ondas muy naturales y apostar por un maquillaje con eyeliner plateado.