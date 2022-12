Test FASHION: ¿Qué personaje de 'Emily in Paris' eres según tu estilo y tu personalidad?

Hace poco más de dos años, Netflix rompía la red con una de sus producciones más populares, Emily in Paris. La ficción protagonizada por Lily Collins no solo fue lo más visto durante semanas, sino que convirtió tanto al personaje como a la intérprete en (merecidos) iconos de moda. Un título que Emily ha revalidado este otoño en la promoción de la tercera temporada, que acaba de llegar a la plataforma de streaming. Aprovechamos el estreno de los nuevos capítulos para proponerte el test FASHION más divertido: ¿a qué personaje de la serie te pareces más? Tu estilo pero también tu sentido del humor o tus hobbies te acercan a una de las chicas de Emily in Paris, averigua quién es respondiendo al cuestionario. No olvides compartirlo con tus amigas, no se nos ocurre mejor manera de celebrar que ¡Emily Cooper está de vuelta!