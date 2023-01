Dove Cameron y Sabrina Carpenter: unidas en el mismo evento por sus looks coordinados en rosa

Tan solo hace un día que la Semana de la Alta Costura de París dio comienzo y ya nos ha dejado varios momentos virales. Primero fue la impactante colección de Schiaparelli y su vestido con cabeza de león que lució Kylie Jenner, y esta vez, la inesperada reunión de dos auténticos iconos de estilo de la generación Z. Hablamos de Dove Cameron y Sabrina Carpenter, que ayer se sentaron juntas en el front row del desfile de Giambattista Valli, dejando a los fans de ambas actrices con una instantánea de lo más especial. Las dos demostraron que tienen mucho en común cuando se trata de escoger estilismo para un evento como este, pues aparecieron con dos looks al más puro estilo Barbiecore que, aunque eran muy diferentes entre sí, también guardaban una curiosa similitud.

El rosa fue el protagonista de los conjuntos que escogieron, aunque cada una decidió lucirlo a su manera. Dove Cameron llevó un vestido midi de la casa de modas italiana, con diseño de encaje y bordado floral. Una silueta de corte imperio y escote Bardot, perteneciente a la nueva colección, que destacaba por sus abullonadas mangas y la maxifalda con vuelo. La también cantante volvió a hacer alarde de sus drásticos cambios de look mostrando el último: el paso del moreno al pelirrojo, según podíamos apreciar a través de la coleta de inspiración Y2K con la que acompañó su look beauty, donde tampoco faltó un maquillaje fantasía con piedras de colores.

Por su parte, Sabrina Carpenter prefirió huir del estilo romántico de su compañera de profesión, para decantarse por uno más moderno y atrevido, más acorde a sus últimas elecciones. La intérprete de Nonsense posaba con un conjunto de dos piezas también de la misma firma, formado por un top cut out y una minifalda drapeada con cola. Una apuesta por el color rosa que no era casualidad, pues este tono ha estado muy presente en la colección de Alta Costura que la marca presentaba. ¿Te has fijado en la coincidencia de ambas celebrities? ¡Exacto! Se decantaron por las mismas sandalias doradas con una impresionante plataforma de 19,5 centímetros.