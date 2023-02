Los tres espectaculares conjuntos con los que Beyoncé ha hecho historia en los Grammy

Queen B ha regresado y lo ha hecho como mejor sabe: haciendo honor a su apodo. Hace unos días volvía a cantar en público con un concierto épico en Dubái tras una pausa de casi cinco años, demostrando que no ha perdido potencia en el escenario. Y anoche se coronaba como la reina de la 65ª edición de los Premios Grammy, alcanzando un nuevo récord: es la artista más premiada en la historia de estos galardones, pues acaba de sumar cuatro más a los 28 gramófonos con los que ya contaba. Un logro que ha conseguido gracias a su último álbum, Renaissance, y que celebraba ayer con un repertorio de looks impresionantes. Beyoncé apostó por tres cambios diferentes en una sola noche con diseños de grandes firmas customizados especialmente para ella.

Protagonizó una de las anécdotas de la velada llegando tarde por culpa del tráfico, como explicó el presentador Trevor Noah, pero finalmente la artista aterrizó en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Lo hizo junto a su marido, el rapero Jay Z, con quien posaba a comienzos de la ceremonia. Beyoncé escogió como primer conjunto un vestido customizado de Schiaparelli, un diseño de terciopelo con cola y escote palabra de honor. Una apuesta sobria en color negro que acompañó con unos guantes largos a juego y que, más tarde, sustituyó por una elección totalmente diferente.

Si algo caracteriza el estilo de la intérprete de Crazy in love es el maximalismo en sus vestidos, su gusto por los conjuntos que no pasan desapercibidos. De ahí que subiese la apuesta con esta impresionante pieza también personalizada para ella, un diseño de Gucci con el que subió al escenario para recoger los tres galardones (al primero no llegó a tiempo) que le quedaban por recibir. En esta ocasión dejó a un lado la sobriedad del negro para decantarse por una mezcla de texturas en un vestido que combinaba un corsé de terciopelo con una larga falda metalizada que caía en cascada con múltiples volantes.

No vimos su tercer cambio durante la ceremonia, pero sí en las redes sociales, donde la propia Beyoncé compartía esta imagen posando en la alfombra roja con tres de sus premios. Parece que se dejó el estilismo más llamativo para el final, con este traje asimétrico de Balmain confeccionado en terciopelo rosa. Una silueta escultural con corpiño dorado de estilo armadura, a juego con el tocado circular que adornaba su cabeza. Una vez más fue el estilista KJ Moody quien se encargó de trabajar junto a la cantante para idear estos tres looks con los que ha hecho historia en una de sus noches más especiales.