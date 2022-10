La moda española vuelve a conquistar el armario de Beyoncé, esta vez con una gabardina dramática

La relación que mantiene Beyoncé con las casas de moda, es un auténtico lujo, en todos los sentidos. Que los diseñadores más influyentes de la historia reciente deseen vestirte para cualquier ocasión, no le ocurre a cualquiera, pero ella parece estar hecha de otra materia, o, por lo menos, su amplio y exclusivo vestidor. Después de enamorarnos de los lookazos de ensueño que ha estrenado en su esperado disco, Renaissence, ha vuelto a dejarnos sin palabras con el vestuario de su último proyecto: la campaña de Tiffany & Co. Una producción dirigida por Mark Romanek, -ganador de un Grammy- en la que encontramos además de maravillosas piezas de joyería, un diseño de abrigo con sello español.

No es la primera vez que la artista cae rendida a los encantos de las creaciones de nuestro país, ya lo hizo con un romántico slip dress estampado y las originales gafas de sol que adora Kim Kardashian, pero en esta ocasión su elección es mucho más especial. Entre todas las opciones que sus estilistas le han proporcionado para lucir en las diferentes escenas del video Lose Yourself In Love de la casa joyera, localizamos una impactante y larguísima gabardina negra de inspiración dramática que encaja a la perfección con su estilo personal, esa que la ha convertido en el icono de moda que es.

Sobre un minivestido encorsetado de la marca Lena Berisha plagado de flecos de cuentas de Tiffany & Co, encontramos el mencionado atuendo, ¡un impactante abrigo de Palomo Spain! Según comentan desde la firma, lo tuvieron que hacer en tiempo récord arriesgándose sin saber si al final Beyoncé lo llevaría a o no. Y parece que tanto le ha gustado a la artista, que no le ha bastado con lucir la pieza de tafetán negro con una manga abullonada superdramática tan solo una vez en la grabación, también lo ha hecho en la fiesta privada que han celebrado en París en homenaje a este lanzamiento. Con este éxito profesional, el diseñador cordobés vuelve a colarse en su maleta de viaje confirmando la buena relación que mantienen, ya que tiempo atrás también eligió sus diseños para ocasiones de renombre, como el primer posado tras dar a luz a sus mellizos en 2017, un momento que elevó instantáneamente a Palomo a la cima del éxito.