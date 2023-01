Lucas Bravo ('Emily in Paris'), debuta en la Semana de la Moda de París

Netflix no hace sino cosechar éxitos, y uno de los casos más llamativos es la serie Emily in Paris, que está en plena grabación de su cuarta y quinta temporada. A los actores que tiempo atrás fueron seleccionados en un riguroso casting para interpretar los papeles de esta divertida historia no sabía que le iba a cambiar tanto la vida. Algunos dicen que la conocida actriz Lily Collins se ha convertido en la nueva Sarah Jessica Parker, Camille Razat trabaja como embajadora internacional de marcas de renombre y acude al front row de las Fashion Weeks, Ashley Park suma películas a su currículum y... ¡Lucas Bravo se adentra en el universo del modelaje!

Sí, estás leyendo y viendo muy bien. Quien interpreta el papel del guapísimo chef francés Gabriel, ha dado un paso más allá de la interpretación colándose en la pasarela Semana de la Moda masculina de París. Un hecho que para los fans de la serie y la industria no ha pasado para nada desapercibido. Su esbelta presencia durante la presentación otoño-invierno 2023 de la marca LGN Louis-Gabriel Nouchi captó la atención de todos los allí presentes, ¡y no es para menos! Aunque bien es cierto que no es la primera vez que hace sus pinitos.

A raíz de la popularidad que empezó a alcanzar tras el estreno de la primera temporada de Emily in Paris, allá por octubre de 2020, Lucas empezó a colaborar con diversas marcas y protagonizar editoriales y portadas de revistas internacionales. Incluso ha vuelto a actuar para la preciosa película de El viaje a París de la señora Harris, basada en la novela del escritor británico Paul Gallico que aún puedes disfrutar en cines. En esta ocasión ha desfilado como un auténtico gentleman, enfundado en un precioso abrigo largo cruzado, con camisa blanca, corbata metálica y guantes de piel.

También ha sorprendido su maquillaje artístico, como si un pincel bañado de pintura le hubiera salpicado parte del rostro, una divertida propuesta que potencia su potente mirada azulada. Con esta imagen se ha despedido la jornada masculina en la que hemos localizado otros rostros conocidos de la producción como Lucien Laviscount, quien no se perdió el desfile de Louis Vuitton en el que actuó Rosalía. Seguramente volvamos a ver a Lucas Bravo pasearse por la tarima como un auténtico experto en materia, mientras tanto disfrutaremos de su don de interpretación en la pequeña pantalla (¡y en la cocina!).