Lily Collins revela cómo se creó el famoso flequillo recto que lleva Emily en la tercera temporada

A estas alturas es probable que ya hayas devorado la tercera temporada de Emily en París... o tal vez te estés reservando para hacerlo durante el fin de semana. En cualquier caso, tranquila, que no te vamos a hacer ningún spoiler. La propia serie adelantó ya en su tráiler que su protagonista se sometería a un sutil cambio de look. Tras un arrebato vemos cómo Emily decide cortarse ella misma el flequillo en el baño de su pequeño apartamento parisino, a pesar del "¡No!" que grita su amiga Mindy (Ashley Park) al verla cometer tal atentado capilar. Sin embargo, su transformación ha acabado convirtiéndose en la más significativa de estos nuevos episodios, tanto que este flequillo recto y poco poblado que luce, se ha colado ahora entre las tendencias para el nuevo año.

- Prendas tendencia y un cambio de look: las elecciones de las actrices de 'Emily en París' para promocionar la serie

¿Pero cómo se llevó a cabo en realidad este nuevo peinado? "Al contrario que Emily, no me corté yo sola el flequillo", ha explicado Lily Collins en redes sociales, donde ha compartido el vídeo del momento exacto en el que se somete a la tijera. Y es que el cambio profesional y personal que vive su personaje en esta entrega, tenía que ir acompañado de una decisión que lo reflejara, como es un nuevo peinado. "Y no es exactamente un flequillo trauma", cuenta con humor la intérprete, haciendo referencia a la forma en la que Mindy lo bautiza en la ficción. Al final, este tipo de corte ha terminado gustándole tanto que ha decidido dejárselo en su día a día.

- Test FASHION: ¿Qué personaje de 'Emily in Paris' eres según tu estilo y tu personalidad?

El encargado de darle forma a este flequillo ha sido Gregory Russel, peluquero profesional que acompaña a Lily Collins desde hace tiempo en su trabajo y que colabora también con otras celebrities, como Kate Hudson o Anya Taylor-Joy. Al igual que en la ficción (escena en la que utiliza una peluca), observamos cómo el corte se ha realizado también en seco, sacando con un peine los ligeros mechones de la frente y cortándolos con cuidado a la altura de la nariz. "Gracias por iniciarme en la era del flequillo y comenzar el nuevo viaje capilar de Emily", ha comentado la británica. ¡Echa un vistazo a cómo fue el proceso y el resultado final!