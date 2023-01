De la ficción a la realidad: Ashley Park se lleva a "su novio" a los desfiles de París

Si hay algo que nos levanta el ánimo en enero es, además de las rebajas, la vuelta a las Fashion Weeks. No solo porque estamos impacientes por ver qué llevaremos la siguiente temporada, sino porque además de muchas tendencias y looks increíbles, estas citas con la moda, nos dejan momentos únicos. Y en eso, París y su Alta Costura se llevan (casi) todos los más memorables. Sí, porque si creías que el look de Doja Cat o el de Kylie Jenner con una cabeza de león eran lo máximo que podías ver durante estos días en la capital francesa, estabas equivocada, porque ¡Ashley Park se ha llevado a su novio de Emily in Paris a los desfiles! Sí, y las imágenes que ha colgado en su perfil de redes sociales no pueden ser mejores.

Ashley Park, la próxima protagonista de 'Emily en París' que inspirará tus looks

Las fotos nos dejan más que claro que la pasión por la moda de Ashley Park no se limita solo a su papel en Emily in Paris, ya que hasta incluso la hemos visto ¡en silla de ruedas y con el tobillo vendado! Eso sí, con la ayuda de su compañero y novio en la serie, Paul Forman. La pareja de actores que interpretan en la serie de Netflix a Mindy y a Nicolás de León, han demostrado que su química y su amistad va más allá de la pantalla y por eso, no han dudado en acudir juntos al desfile de la maison Valentino para, después, asistir a la fiesta de celebración de la firma junto a otros compañeros de la ficción.

Lucas Bravo ('Emily in Paris'), debuta en la Semana de la Moda de París

A pesar de lo aparatoso que puede parecer crear un buen look con el pie dolorido, cuando se es una experta fashion, no hay nada que se ponga por delante. ¿El ejemplo? El impecable look compuesto por un mono color nude con el estampado de las letras de Valentino en negro, un blazer satinado en el mismo tono y unos zapatos de tacón con puntera transparente. Un estilismo que la actriz que interpreta a la divertidísima Mindy, ha completado con joyas superbrillantes de Bulgari.

Pero París no ha reunido solamente a Ashely Park y a Paul Forman, porque su compañera Camille Razat (Camille en Emily in Paris) también se ha dejado ver junto a ellos en una de las fiestas organizadas por Valentino y su director creativo, Pier Paolo Piccioli. Parece que no hay nada mejor que la capital francesa para los integrantes de la serie de Netflix, ya que hace tan solo unos días, era su compañero Lucas Bravo (Gabriel en la ficción) quien se subía a la pasarela de la mano de LGN Louis-Gabriel Nouchi, para demostrar sus dotes como modelo.