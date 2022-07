Amigas en 'Emily in Paris' y en la vida real: el plan de fin de semana de Lily Collins y Ashley Park

La serie Emily in Paris se ha convertido en el gran éxito profesional de Lily Collins en los últimos dos años. La ficción de Netflix comenzó a rodar su tercera temporada hace solo unas semanas, y la propia actriz desvela de vez en cuando sutiles pistas del show. Mientras pasa parte del verano trabajando en París, ciudad donde transcurre la serie como se refleja en el título, no duda en aprovechar los días libres para recorrer las calles de la capital francesa. Y a juzgar por las últimas fotografías vistas en redes sociales, a estos planes de turismo se une también su compañera de profesión Ashley Park. Si ves la ficción sabrás que Ashley da vida al personaje de Mindy Chen, amiga íntima de Emily. Después de varios años trabajando juntas, parece que su amistad ha traspasado la pequeña pantalla.

En un día libre entre rodaje y rodaje, Lily y Ashley se han lanzado a curiosear por las calles de París. Ashley Park ha compartido en sus redes sociales algunos detalles del plan y ha desvelado su pasión por los mercadillos de antigüedades, donde las dos actrices han pasado largo rato entre lámparas vintage, antiguas cámaras de vídeo y todo tipo de collares. En una de las fotos podemos verlas posando delante de un espejo, a Ashley con sombrero de pescador y gafas de sol y a Lily con el mismo accesorio para proteger la vista del sol y con el nuevo flequillo que lucirá su personaje en los próximos episodios. Junto con Lily y Ashley también estaba el escritor y director Charlie McDowell, marido de la protagonista de Emily in Paris, quien está acompañando a Lily Collins en algunos momentos del rodaje.

- Lily Collins y las zapatillas blancas que van a salvar todos tus looks con vestidos largos

Amigas dentro y fuera de la pantalla

Este buen rollo entre compañeras de reparto también se refleja en la alfombra roja. Durante la promoción de la serie suelen coincidir con frecuencia y no dudan en posar juntas siempre que tienen ocasión. Cuando arrancó la grabación de la tercera temporada -cuya fecha de estreno se desconoce todavía- las dos intérpretes se mostraron entusiasmadas por reunirse de nuevo. "Sinceramente, no podría estar más contenta de reunirme de nuevo con mi sis [hermana]", dijo Lily Collins. Ahora solo nos queda esperar para saber qué nuevas tramas y aventuras vivirán juntas, esta vez dentro de la pantalla.

No es el único caso de una amistad fraguada detrás de las cámaras. Jennifer Aniston y Courtney Cox, ahora mejores amigas, se conocieron en los años 90 cuando trabajaban en Friends, como Rachel y Monica. No obstante, las cosas no son siempre tan bonitas. En el caso de Sexo en Nueva York, por ejemplo, la relación entre Sarah Jessica Parker (Carrie) y Kim Cattrall (Samantha) es tan mala que Kim no quiso formar parte del reboot de la ficción, And just like that.