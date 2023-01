Las claves tras el look más rompedor de Doja Cat: cinco horas de maquillaje y 30.000 cristales incrustados

Puede que Kylie Jenner acaparase ayer todas las miradas cuando apareció en el desfile de Shiaparelli luciendo un vestido con una cabeza de león, pieza perteneciente a las nuevas propuestas de la firma y que ya se ha hecho viral. Pero la empresaria no fue la única que logró captar la atención de los asistentes a la Semana de la Alta Costura de París: también Doja Cat protagonizó una sorprendente aparición cuando llegó a las inmediaciones del Petit Palais con un look absolutamente rompedor. La cantante, conocida por sus transgresoras elecciones en las que "no existen las normas", como ella explica, optó por el que probablemente sea su estilismo más comentado hasta la fecha. Y es que el trabajo que hay detrás de su maquillaje es toda una hazaña.

- El vestido 'cabeza de león' de Irina Shayk y otros lookazos virales en el desfile de Schiaparelli

Tan solo hace falta observar los rostros de los asistentes que aparecen al fondo de la imagen para hacerse una idea de la impresión que la artista logró suscitar. Inferno Couture era la temática que Daniel Roseberry, director creativo de la firma italiana, escogió para presentar su línea de primavera/verano 2023, inspirada en Dante y su Divina Comedia. De ahí que Doja Cat eligiese un atuendo tan acorde con el concepto del desfile, cuya atención recayó inevitablemente en su maquillaje. Un trabajo que requirió casi cinco horas de preparación para incrustar sobre su piel un total de 30.000 cristales de Swarovski. ¿Cómo lo hicieron?

- Victoria de Marichalar, Anya Taylor-Joy o Beatrice Borromeo: nadie ha querido perderse el desfile de Dior

La piel que no cubría el vestido customizado de Schiaparelli que la cantante lució, estaba adornada con una enorme cantidad de piedras que fueron colocadas una a una. Ha sido la maquilladora Path McGrath, artífice de este titánico trabajo, quien ha revelado algunos detalles sobre cómo lo realizó, destacando la paciencia que la intérprete de I like you tuvo durante cuatro horas y 58 minutos, que fue el tiempo que tardó en realizar este look. "El resultado fue una obra maestra mágica e hipnotizante de deslumbrante brillo".

- Las 'celebrities' ya han estrenado las tendencias de maquillaje más virales en 2023

En uno de los vídeos que ha compartido podemos apreciar el proceso completo, observando cómo primero cubren la cabeza rapada de la artista con una piel sintética que después maquillan en color rojo, al igual que el rostro, escote y brazos de la cantante. Después, el equipo de Path McGrath aplica uno a uno los cristales utilizando pinzas y pegamento para la piel, mientras retocan y ultiman pequeños detalles. Un largo proceso que sin duda obtuvo el resultado esperado, pues su aparición en el desfile logró convertirse en uno de los momentos más virales de la jornada.

- Así ha sido el desfile de Dior Alta Costura para Primavera/Verano 2023

Tampoco es la primera ocasión en la que la artista aparece casi irreconocible en un evento de este tipo. También lo hizo en octubre del pasado año, coincidiendo de nuevo con la Semana de la Moda de París. En el desfile de A.W.A.K.E. Mode se presentó luciendo un maquillaje dorado metalizado que cubría su rostro al completo, así como cuello, hombros y escote. Un look que recibió ciertas críticas en redes sociales alegando que no le favorecía y que ella quiso defender: "Mi intención no era parecer sexi o atractiva", aseguraba. "Todos mis maquillajes tienen una historia detrás y en ellos no hay ninguna regla". Unos días antes también asistió a la presentación de Mônot con un impactante maquillaje en tonos azules que también llamó la atención de los asistentes.