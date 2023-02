Ana Morgade vuelve a la tele en su mejor momento personal: felizmente casada y 'muriendo de amor' con su hija

Como la inmensa mayoría de los que forman su gremio, Ana Morgade ha sufrido a lo largo de su carrera los vaivenes de una profesión que es especialmente inestable. Dedicarse a la comedia no es nada fácil, aunque ella ha sabido hacerse un hueco por méritos propios (y mucho gracejo) en la siempre complicada industria del entretenimiento. La actriz está ahora de vuelta a la televisión y no con un proyecto cualquiera, pues estrena programa propio semanal en el horario de máxima audiencia de Televisión Española.

Descubre por qué la actuación de Ana Morgade y Eva Soriano en 'Tu cara me suena' fue Trending Topic

VER GALERÍA

Una nueva aventura en la pequeña pantalla que recibe por título Vamos a llevarnos bien y está producida por el afamado productor Daniel Écija (La Noche D, Médico de Familia). Muy pronto lo veremos en La 1, tal y como ya promociona la cadena pública, en lo que supondrá el regreso de Ana Morgade al primer plano mediático con un show donde derrochará su habitual carisma y sentido del humor. "¡Ganotas!", ha dicho la cómica sobre lo impaciente que está por verse de nuevo en acción.

Ana Morgade gana la batalla legal contra su acosador tras varios años recibiendo amenazas

VER GALERÍA

La llegada de este formato coincide con el mejor momento personal por el que atraviesa la excolaboradora de Zapeando, felizmente casada con el músico Pablo Martín Jones y padres de una niña llamada Martina. Aunque siempre se ha mostrado muy discreta con su vida íntima y apenas hay fotos de ella con su marido, que tiene casi su misma edad y es un talentoso percusionista, en el caso de su pequeña es algo distinto. La actriz comparte de vez en cuando con sus seguidores algunas píldoras de sus vivencias con la pequeña, sobre todo para expresar cómo se le cae la baba con ella.

Ana Morgade deja a todos sin palabras con este look, pero tiene un propósito que debes saber

VER GALERÍA

"Estamos contando para el escondite y no puedo esconderme porque estoy ocupada muriendo de amor", explicaba recientememte junto a un vídeo donde se ve a la chiquitina jugando con su madre. Unas palabras repletas de cariño donde también hablaba con humor de las dificultades que en ocasiones puede conllevar la maternidad, como es el hecho de dormir poco y mal. Martina, a la que llama "bebesito", cumplirá dos años el próximo marzo y desde que llegó al mundo ha cambiado por completo la vida de Ana.

Ana Morgade comparte la escena más tierna y adorable con su bebé: 'En el cielo'

VER GALERÍA

En su último cumpleaños, cuando sopló 43 velas el pasado noviembre, Morgade confesaba que "son semanas de muchas cosas buenas, intensas y alguna triste. Semanas locas y hermosas. Y por mi cumple me he regalado un día libre de limpieza general en casa y un tupper de lentejas de mi madre que son gloria. Tengo varios curros geniales, una familia increíble y unas mechas que son divinas. Y lo que me queda, prima", escribía en su perfil público.

'¿Cuántos años me echas?' La divertida anécdota de Ana Morgade con la reina Letizia

VER GALERÍA

Más allá del nuevo programa que estrena, lo cierto es que Ana no para de trabajar en los últimos tiempos y hace apenas unas semanas la veíamos en el especial de Reyes de Tu cara me suena en Antena 3. Junto a la también cómica Eva Soriano, ambas hicieron una imitación de las cantantes Belinda y Ana Mena que fue muy comentada. Además, se puede ver a Morgade al mando de True Story España junto a Arturo Valls en Prime Video, así como al frente de Conexión PlayStation en Twitch.

Ana Morgade cuenta el motivo por el que ha estado ingresada durante tres días

VER GALERÍA