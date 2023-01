El tierno debut de Malti Marie, hija de Kevin y Priyanka Chopra, que acaba de cumplir un año

Triunfan en familia y reciben los frutos de su éxito del mismo modo. Los Jonas Brothers son una piña y lo han vuelto a demostrar en su última aparición pública, con motivo de la entrega de su estrella de la fama en el mítico gpaseo de Hollywood. Kevin, Joe y Nick sumaron así otro hito en una carrera que no ha dejado de conquistar cimas desde que arrancó en 2005. En esta última, los músicos estuvieron acompañados por sus esposas, Danielle (la de Kevin), Sophie Turner (la de Joe) y Priyanka Chopra (la de Nick), que siguieron atentas la ceremonia desde el patio de butacas. “Saber que nuestros nietos podrán venir a ver esto significa mucho para nosotros y además queremos compartirlo con nuestros increíbles fans” comentó Nick ante los vítores de las decenas de personas que se agolpaban en el lugar.

Fue una ocasión para el recuerdo, sin duda, pues Nick y Kevin la compartieron además con sus hijas. De hecho una de las divertidas anécdotas de la cita fue cuando Nick, durante su discurso, gritó a sus niñas Valentina, de 6 años, y Alena, de 8. “¿Es un momento chulo, verdad? Es muy chulo, pero vosotras sois mis estrellas más brillantes. Os quiero” dijo. Debutó también por primera vez en una ocasión pública la hija de Nick y Priyanka Chopra, Malti Marie, que nació el 15 de enero de 2022 (vino al mundo de manera prematura y estuvo un tiempo ingresada). No se la había visto en una ocasión de estas características hasta ahora, dado el celo con el que sus padres la han mantenido lejos de los focos.

Sentada en las rodillas de su madre, la pequeña, que llevaba una simpática cinta con un adorno en el pelo, siguió todo el evento con los ojos muy abiertos y bien atenta. Priyanka se emocionó mucho a juzgar por el gesto que hizo, limpiándose el rostro en un momento de la celebración. Quienes no estaban eran Willa y su hermana pequeña, hijas de Joe Jonas y Sophie Turner. La pareja, que tuvo a su segundo bebé el pasado verano, se mostró muy cariñosa durante la velada. “Nos sentimos muy honrados (…) Espero que no signifique nada malo” dijo sobre el hecho de que han recibido este reconocimiento siendo aún muy jóvenes. “Tal vez marquemos la tendencia de que más jóvenes obtengan una estrella”, apuntó Joe. Los hermanos dieron además una gran sorpresa a los fans que les acompañaron pues anunciaron que su nuevo álbum, titulado The Album, sale al mercado el próximo 5 de mayo.

La familia es algo muy importante para ellos, como aseguró hace unos meses Nick. Explicó que trataba de compaginar su vida profesional con su vida personal, buscando el mayor tiempo libre posible para estar con sus niñas. “Quiero estar presente y disponible aunque tenga que hacer muchas cosas diferentes para cumplir con mis obligaciones. Se trata de estar aquí cuando puedo” aclaró. Comentó además que las cosas en su casa son ahora más sencillas, pues sus hijas ya son más independientes.