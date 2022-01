Así es la gran familia que han formado los Jonas Brothers tras el nacimiento del bebé de Nick

Loading the player...

Priyanka Chopra y Nick Jonas han dado una gran noticia a sus fans este fin de semana: "Estamos encantados de confirmar que hemos tenido un bebé a través de la gestación subrogada. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo tan especial en el que nos vamos a enfocar en nuestra familia. Muchas gracias", han comentado. No es mucho lo que se sabe sobre este bebé, si bien el portal TMZ ha publicado que es una niña. Con su llegada, todos los miembros del grupo Jonas Brothers son padres, pues Nick era el único que todavía no tenía ningún hijo. ¿Quieres saber cómo es su gran familia? Dale al play y no te lo pierdas.

