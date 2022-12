Haley Lu Richardson, de 'White Lotus', recibe una increíble sorpresa de Nick Jonas, su amor platónico de la infancia

La actriz Haley Lu Richardson, popular por su papel en White Lotus, serie en la que da vida a Portia, ha sido sorprendida este miércoles durante su aparición televisiva en Late Late Show con James Corden, formato que le acercó a su pasado cuando el presentador le mostró una fotografía que se tomó hace años durante un meet & greet de los Jonas Brothers, trío musical por el que la intérprete sentía profunda admiración en su infancia. Fue tras ese momento cuando vivió un emocionante episodio: conocer por videollamada a Nick Jonas, su integrante favorito de la boyband que arrasó en los 2000.

"Esta es la imagen con la que hablo de mi niña interior... Estaba enamorada de los Jonas Brothers", expresó Richardson, de 27 años, sobre su yo adolescente, al tiempo que admitía haber esperado largas filas para encontrarse con los tres artistas, Nick, Joe y Kevin, y regalarles "corbatas teñidas", una de las señas de identidad del grupo estadounidense. Tal y como señaló la protagonista de la noche, su idea era obsequiar a Nick, a quien finalmente no pudo darle la corbata ya que "cuando llegas al frente de la fila, aparentemente no puedes darles regalos porque podría ser como veneno (...) Mi corbata podría haber matado a Nick. Podría haberlo estrangulado. Pero sí, el guardia de seguridad se la llevó, y no sé si alguna vez la consiguió, pero me atormenta", bromeó ante las cámaras del plató. Corden, por su parte, siguió el juego a la invitada diciendo que "creo que tiene la corbata, estoy casi seguro de que la usó el día de su boda".

Fue después de una pausa publicitaria cuando el presentador avisó a la actriz, conocida también por su papel en la película Five Feet Apart, de que le estaba entrando una llamada: "Mi teléfono está vibrando y es un poco raro", dijo, "Déjame llamar muy rápidamente a esta persona". Fue entonces cuando Richardson pudo hablar, a través de la pantalla y en directo, con el que fuera el amor platónico de su infancia, Nick Jonas. "Oh, Dios mío", replicó con evidente asombro ella, que no podía creer que uno de sus grandes sueños se estuviera haciendo realidad.

Por si la sorpresa no hubiera sido suficiente, el cantante de 30 años, que está casado con la actriz india Priyanka Chopra con quien tiene una hija en común, le confesaba que acababa de terminar de ver White Lotus, serie dramática de comedia negra de HBO de cuyo elenco Haley forma parte.