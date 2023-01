Naomi Campbell enloquece a sus fans al mostrar fotos de su hija de 20 meses

Desde que anunció el nacimiento de su hija hace año y medio han sido muy pocas las ocasiones que hemos visto a Naomi Campbell mostrar imágenes de su hija para preservar su intimidad. La diosa del ébano disfruta de la maternidad y como algo excepcional comparte con sus seguidores alguna imagen de ella. Las últimas han sido en la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi. "Esplendor de la Gran Mezquita Sheikh Zayed", escribe junto a la foto en la que se ve a madre e hija en una preciosa instantánea en la que aparecen cogidas de la mano frente a un lugar tan emblemático. Unas imágenes que han enloquecido a sus seguidores, entre ellos a Irina Shayk o Jon Kortajarena, que han comentado la foto con corazones.

La musa de los modistos de mayor prestigio recorre el mundo de la mano de su hija y ha quedado fascinada con la visita a este templo religioso. "Gracias por un tour que me ha dejado sin aliento", escribe Naomi, que aparece ataviada con indumentaria tradicional de la zona y su hija, completamente vestida de blanco y con el pelo recogido en una coleta.

La última vez que vimos a madre e hija fue en Navidad cuando dieron la bienvenida al nuevo año en una fiesta organizada por el fundador de PrettyLittleThing, Umar Kamani, o recorriendo el parque Winter Wonderland en Hyde Park, un parque en Londres que parece ser el escenario de un auténtico cuento en el que se instalan numerosas atracciones, pista de hielo, un mercado y restaurantes con motivo de las fechas navideñas.

La supermodelo de los 90 anunció que había tenido una hija con 50 años en mayo de 2021 y tan solo un reducido número de personas estaban al tanto de la buena nueva. Un nacimiento que causó una gran sorpresa porque escasas semanas antes la top model acudió all desfile de Michael Kors y se dejó ver que no estaba embarazada. Nueve meses después de su nacimiento posó con la pequeña y explicó que su niña no era adoptada. "Duerme muy bien, casi nunca llora y me han dicho que está muy espabilada para su edad.Se ríe mucho. Ya casi empieza a hablar", contaba muy orgullosa sobre la pequeña. Para Naomi, su pequeña "es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho nunca" y disfruta de cada segundo de su infancia.

En medio de las especulaciones sobre el origen biológico de su hija, Campbell no ha querido revelar si estuvo embarazada o si optó por un vientre de alquiler para ser mamá, pero sí admitió que contaría todos los detalles en su próximo libro. La última relación sentimental conocida de la modelo fue con el rapero Skepta en 2018 , aunque también disfrutó de un breve affaire con Liam Payne un año después. A lo largo de su carrera han sido muchas las personas con las que se le ha relacionado como el cantante Puff Daddy, el actor Robert De Niro, el músico Adam Clayton (bajista de U2), el exboxeador Mike Tyson, el empresario de la Fómrula 1 Flavo Briatore y el multimillonario ruso Vladislav Doronin, pero ella siempre ha optado por ser muy reservada con su vida amorosa.